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Sofiane Feghouli'den bu sezonki ilk gol

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon golle tanıştı.

09.11.2019 22:09 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:14Sofiane Feghouli'den bu sezonki ilk gol
'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, FK maçıyla birlikte bu sezon golle tanıştı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele eden Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli bu sezon bir ilki yaşadı. Mücadelenin 43. dakikasında sahneye çıkan Feghouli takımının ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu böylece bu sezon ilk gol atmış oldu. Maça 11'de başlayan başarılı futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

Sofiane Feghouli geçtiğimiz sezon 40 resmi maçta 13 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL

Sofiane Feghouli, Galatasaray, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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