Sofiane Feghouli: 'Yedek Olmam Şaşırtıcı'

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray 'da geçen sezon şampiyonlukta büyük payı olan yıldızlardan Sofiane Feghouli , France Football'a konuştu. Feghouli, Galatasaray'da bu sezon daha az şans bulmasıyla alakalı çarpıcı ifadeler kullandı.

Cezayirli yıldız, "Sezon başında Süper Kupa finalinde takımın bir parçasıydı. Daha sonra 2'şer 5'er dakikalar süre almak istediğim, geride kaldım. Ancak şu anda artık yeniden takıma giriyorum. Son 5 maçı kazanamamıştık ama Kayserispor 'u 3-0 yendik. Hemen hemen tüm maçta vardım, 88 dakika oynadım. Gerçekten mutluyum oynadığım için. Taraftarlardan da benim performansımdan mutlu. Şans buldukça, yer edineceğinizi göstermelisiniz. Umarım zamanla teknik direktörüm ve antrenörlerimin kafasındaki imajımı değiştireceğim ve yerimi yeniden alacağım. Ben 2 dakikalık ya da 5 dakikalık oyuncu değilim. Geçen sezon şampiyon olan takımın bir parçasıydım. Daha fazla oynamalıyım" dedi.

Yedek kalmasına da şaşırdığını söyleyen Feghouli, "Lig şampiyonluğundan sonra ilk 11'de başlayamamam şaşırtıcı. Birçok insan da şaşırdı. Galatasaray'da mutluyum, İstanbul 'da mutluyum. 3.5 yıllık sözleşme imzaladım, uzun vadeli bir sözleşme" diye konuştu.

Galatasaray taraftarlarını da öven tecrübeli futbolcu, "Her zaman zirveyi istiyorlar ve bunun için sizi teşvik ediyorlar. Her zaman büyük bir kulüpte olduğunuzu anımsatıyorlar. Her zaman kazanmalıyız. Galatasaray ve Cezayirli futbolseverleri benzetiyorum" ifadelerini kullandı.