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Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdinde

Maltepe'de seyir halinde olan beton mikseri, virajı alamayınca devrildi.

23.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:37
Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdinde

Maltepe 'de seyir halinde olan beton mikseri, virajı alamayınca devrildi. Yan yatan beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sıkışan sürücü canının derdindeyken, vatandaşların kurtarma anlarını cep telefonlarından canlı yayın ile yayınlamaları pes dedirtti.


Maltepe'de saat 13.45 sıralarında, Gülsuyu köprüsünden E-5 kara yoluna doğru ilerleyen bir beton mikseri virajı alamayınca devrildi. Yolda yatan mikserin sürücüsü Muhammed İncedayı, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için harekete geçti. O sırada olan biteni izleyen vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak şoförün kurtarılma anını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı. Şoför canının derdindeyken vatandaşların canlı yayın derdine düşmesi adeta pes dedirtti. Sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kazayı itfaiyeye bildiren bir vatandaş, "Ses duyduk, olay yerine geldiğimizde şoförü yaralı olarak gördük, itfaiyeye haber verdik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Maltepe, 3. Sayfa

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