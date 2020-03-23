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Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdinde

- Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdinde Maltepe'de beton mikseri kazasında tepki çeken görüntü Maltepe'de seyir halinde olan beton mikseri, virajı alamayınca devrildi.

23.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:50
- Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdinde
Maltepe 'de beton mikseri kazasında tepki çeken görüntü
İSTANBUL - Maltepe'de seyir halinde olan beton mikseri, virajı alamayınca devrildi. Yan yatan beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sıkışan sürücü canının derdindeyken, vatandaşların kurtarma anlarını cep telefonlarından canlı yayın ile yayınlamaları pes dedirtti.
Maltepe'de saat 13.45 sıralarında, Gülsuyu köprüsünden E-5 karayoluna doğru ilerleyen bir beton mikseri virajı alamayınca devrildi. Yolda yatan mikserin sürücüsü Muhammed İncedayı, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için harekete geçti. O sırada olan biteni izleyen vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak şoförün kurtarılma anını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı. Şoför canının derdindeyken vatandaşların canlı yayın derdine düşmesi adeta pes dedirtti. Sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazayı itfaiyeye bildiren bir vatandaş, "Ses duyduk, olay yerine geldiğimizde şoförü yaralı olarak gördük, itfaiyeye haber verdik" dedi. Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdinde

Kaynak: İHA

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Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdinde
Etiketler : Maltepe, 3. Sayfa

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