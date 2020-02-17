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Şoför, engelli genci kucağına alıp, otobüse bindirdi (2)

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK'Bingöl'de, koltuk değneğiyle durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp, taşıyarak, özel halk otobüsüne bindiren Mahmut Çökük, insanlık görevini yaptığını söyledi.

17.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:07Şoför, engelli genci kucağına alıp, otobüse bindirdi (2)

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK'

'de, koltuk değneğiyle durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp, taşıyarak, özel halk otobüsüne bindiren Mahmut Çökük, insanlık görevini yaptığını söyledi. Mide kanseri olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirten Çökük, "21 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyorum. Cumartesi günü hava çok soğuktu. Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi'nde durağa gelince engelli genci gördüm. Baktım, yürüyemiyor. Kucağıma alıp, otobüse bindirip, gideceği yere bıraktım. İnsanlık görevimizi yerine getirdik. Benim yerimde hangi arkadaşım olsa aynı şeyi yapacağına inanıyorum" dedi.



Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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