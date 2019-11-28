Şoför ile 12 liselinin bulunduğu minibüs alev topuna döndü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, içerisinde 12 lise öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü hareket halindeyken alev aldı. Öğrenciler ve şoför son anda araçtan çıkarak yangından yara almadan kurtuldu.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ketenciler köyünde meydana geldi. İlçedeki çeşitli okullarda eğitim gören öğrencileri oturdukları köylerine götüren Ramazan Yener yönetimindeki 67 AAS 936 plakalı öğrenci servisinin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Minibüsü durduran Ramazan Yener, öğrencilerle birlikte aracı terk etti. Kısa süre içinde minibüs alev topuna döndü. Bu sırada alevler içinde yokuş aşağı kayan servis aracı, ağaca çarparak durabildi.İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği öğrenci servisindeki yangın kısa sürede söndürüldü. Öğrenciler, başka bir öğrenci servisiyle evlerine gönderildi. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.