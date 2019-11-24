Haberler » 3. Sayfa » Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı - Haber

Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralıOSMANİYE - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.

24.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:13
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
OSMANİYE - 'nin ilçesinde sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otobanı Toprakkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden 27 BEN 51 plakalı otobüsün sürücüsü Mustafa B., iddiaya göre seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi bulunan otobüsteki 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 11'i olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise Osmaniye ilindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Toprakkale, Kalp Krizi, Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:50 Kız arkadaşıyla problem yaşayan genç 7'inci kata çıkarak atlamak istedi
00:46 Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı
00:35 Datça'da dört yıldızlı otelde yangın çıktı
00:17 Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
00:12 Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:53 Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 00:52:51