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Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu

Fatih'te seyir halinde olan İETT Halk Otobüsü durağa yaklaştığı esnada içerisinde yolcuların kavga etmesi üzerine sinir krizi geçirdi. "Kardeşim kavgayı niye ayırmıyorsunuz" diyen şoförü ise vatandaşlar zor sakinleştirdi.

25.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:33

Fatih'te seyir halinde olan İETT Halk Otobüsü durağa yaklaştığı esnada içerisinde yolcuların kavga etmesi üzerine şoför otobüsü durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların kavgaya ayırmamasına sinirlenen otobüs şoförünün sinir krizi geçirdiği o anlar ise kameraya yansıdı.

YOLCULARA SİNİRLENDİ

Olay, önceki gün Fatih Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan İETT Özel halk otobüsü içerisinde bulunan yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların kavgayı ayırmaması üzerine otobüs şoförü durağa gelerek otobüsü durdurdu. Kavga eden kişilerin otobüsten indiren şoför daha sonra kavgayı ayırmayan diğer yolculara "Kardeşim niye ayırmıyorsunuz" diye sinirlendi.

ŞOFÖR ZOR SAKİNLEŞTİ

Otobüs içerisinde meydana gelen kavgayı ayırmayan diğer yolculara kızan otobüs şoförünü durakta bekleyen diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Otobüs şoförünün sinir krizi geçirdiği o anlar durakta bekleyen bir vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolculara kızan şoförü başka vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu

kavga, İETT, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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ADINIZI YAZIN:şöförrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr çıldırdı en sonunda allah yardımcıları olsun sabahtan akşama kadar zor iş
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