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Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu

Fatih'te seyir halinde olan İETT Halk Otobüsü durağa yaklaştığı esnada içerisindeki yolcuların kavga etmesi üzerine şoför otobüsü durdurdu.

25.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:11
Fatih'te seyir halinde olan İETT Halk Otobüsü durağa yaklaştığı esnada içerisindeki yolcuların kavga etmesi üzerine şoför otobüsü durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların kavgaya ayırmamasına sinirlenen otobüs şoförünün sinir krizi geçirdiği o anlar ise kameraya yansıdı.
Olay, önceki gün Fatihte Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan İETT Özel halk otobüsü içerisinde bulunan yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların kavgayı ayırmaması üzerine otobüs şoförü durağa gelerek otobüsü durdurdu. Kavga eden kişileri otobüsten indiren şoför daha sonra kavgayı ayırmayan diğer yolculara sinirlendi.
Şoförü vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı
Otobüs içerisinde meydana gelen kavgayı ayırmayan diğer yolculara kızan otobüs şoförünü durakta bekleyen diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Otobüs şoförünün sinir krizi geçirdiği o anlar durakta bekleyen bir vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolculara kızan şoförü, vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.
(Selim Bayraktar/ İHA)
Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu

kavga, İETT, Güncel

Kaynak: İHA


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