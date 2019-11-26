Haberler » 3. Sayfa » Şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar - Haber

Şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar

Kağıthane'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı.

26.11.2019 23:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:52Şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar
'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Acarsoy Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ambulans şoförü ile yol verme meselesi yüzünden tartışan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansı kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kağıthane, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:47 Şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar
23:40 Maltepe'de magandanın, kediyi köpeklere parçalattığı anlar kamerada
23:39 Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı
23:38 Yanan dükkanını bıraktı, şoka giren çalışanını teselli etti
23:33 İzmir'de foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
14:30 Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü
09:49 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti
27.11.2019 00:18:51