Haberler » Güncel » Şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar - Haber

Şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar

Kağıthane'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı.

27.11.2019 00:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:05Şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar
'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Acarsoy Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ambulans şoförü ile yol verme meselesi yüzünden tartışan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansı kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
(İHA)

Kağıthane, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:17 Spor fatih terim'in maç sonu açıklamaları
00:14 Çekmeköy'de trafik kazası sonrası silahla ateş edildi: 1 yaralı 2 gözaltı
00:12 Bakan Varank: Savunma sanayi şirketlerimiz 5 yılda 7 milyar liralık sipariş aldı (2)
00:12 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Kıbrıs sorununda bahardan sonra hareketlilik beklenebilir"
00:12 Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur bekleniliyor
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:20 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
14:30 Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü
09:49 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti
27.11.2019 00:18:32