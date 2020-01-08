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Şoförler Odası Başkanı Yılmaz'dan ışık tepkisi

Düzce'nin bazı noktalarında trafik lambalarının yeşilden direkt kırmızıya geçmesi tepkilere neden oldu.

08.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:03 Şoförler Odası Başkanı Yılmaz'dan ışık tepkisi
'nin bazı noktalarında trafik lambalarının yeşilden direkt kırmızıya geçmesi tepkilere neden oldu.

Düzce Şoförler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, sorunun çözümü için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün araştırma yaptığını, kendilerinin de ilgili mercilere başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Yeni uygulamayla bir çok sürücünün mağdur olduğunu belirten Yavuz Yılmaz "Karayolları Genel Müdürlüğü bununla ilgili bir araştırma yapıyor. Bu uygulamayla trafik ışıkları direkt kırmızıdan yeşile geçiyor. Şöyle bir örnek vereyim, dorseli bir tırımızın yarısı yeşilde yarısı kırmızıda kalıyor. Zaten lambalara yaklaştığımızda 70'ten süratimizi 50'ye düşürmemiz lazım. Ancak 50'ye düşürdüğümüz halde büyük araçlarda sıkıntı yaşıyoruz ve arkadaşlar mağdur oluyorlar. Bunun düzelmesini istiyoruz. Bu durum sürücüler için de yayalar için de tehlike oluşturuyor. Birçok arkadaşımız ceza yedi. Bununla ilgili gereken yerlere sorunlarımızı bildireceğiz" dedi. - DÜZCE

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz Yılmaz, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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