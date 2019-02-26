Şoförler Odası'nda Manisa'nın Ulaşımı Konuşuldu

Manisa'da sivil toplum kuruluşları ve esnaf odalarına ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti.

Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergün, bu kapsamda Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette MHP İl Başkanvekili Mehmet Ödevli, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, SS 155 no'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı da hazır bulundu. Başkan Ergün ve beraberindekilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, "Sizleri odamızda ağırlamaktan onur duyuyoruz. 25 Mart'ta seçildikten sonra şoför esnafımızın dertlerini size ilettim. Önümüzde 31 Mart tarihinde yapılacak seçimler var. Ülkemiz için Manisa ve şahsınız için hayırlı olsun. 10 senelik belediye başkanlığınızda yapılanlar merkezde ve ilçelerde belli. İnşallah yolunuz açık olur" dedi.

"Toplu taşıma kullanma oranını yükseltmemiz lazım"

Kendilerine gösterilen misafirperverlik nedeniyle oda yönetimine teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Sizlerle 10 yılı geride bıraktık. Her şeyden önce tekrar aday gösterilmiş olmak benim için onur. 2009'da Manisa Belediye Başkanlığı, 2014'te Büyükşehir Belediye Başkanlığı süreçlerini geride bıraktık. Büyükşehrin getirdiği yetkiler doğrultusunda sizlerle yol alabilmemiz ve hedeflerimize ulaşabilmek için ulaşım master planı yapmamız gerekiyordu. Bunun çalışmalarını hemen başlattık ve Türkiye'de bitiren ilk belediyelerden bir tanesiyiz. Bugüne geldiğimizde 17 ilçemizde 1088 mahallenin 1000 tanesinin üzerinde taşımanın yapıldığı bir il haline geldik. 1000'e yakın aracın dönüşümünü sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak MANULAŞ bünyesinde 160 otobüsümüzü köylerden ilçe merkezine ve şehir merkezine ulaştırma noktasında hizmeti devam ettiriyoruz. Bugün gelinen noktada doğru işler yapıldığını hep birlikte görüyoruz. 155 nolu kooperatifin dönüşümünü sağladık. 3 gün önce Manisa ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu rahatlatma noktasında yolların planlamasını tamamladık. 1 sene gibi bir süreçte gerekli önlemlerin alınması için yol haritamız var. İlk etap elektrikli otobüstü. Ona da geçtiğimiz günlerde başladık. En büyük sıkıntı dükkan önlerinde park hususu. Bu noktada daha fazla otoparkı Manisa'ya kazandırmak önceliklerimizden bir tanesi. Önemli olan insanların bir noktadan bir noktaya ulaşımlarını daha hızlı sağlayabilmek. Manisa'da yüzde 8 olan toplu taşıma kullanma oranını daha yükseltmek şart. Bunu teşvik etmemiz gerektiği kanaatindeyim" dedi.

"İstişarelerle doğruyu bulacağız"

Elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlamasıyla birlikte daha önce 50 dakikada gidilen hatların bugün yarı yarıya düşme noktasına geldiğine dikkat çeken Başkan Ergün, "Bugün Karaköy hattı ve Seyfettin Bey'den gelen ana arterlerimizde trafiğin hızlı bir şekilde akmasını sağlamak birinci önceliğimiz. Park sorunu ortaya çıkıyor. Kısa süreli parklanma ve eşya indirme bindirme saatlerini de serbest bıraktık. Tabi bunun eleştirileri olacaktır. Ama iki gündür trafik eskisinden çok hızlı akmakta. Özellikle tercihli yollarda 155 nolu otobüslerimiz de hızlı bir şekilde gidecekleri yere gidebilmekteler. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde sizlerin teveccühü ile bu göreve aday gösterildim. Sizlerle istişare ederek en doğrusunu bularak hizmet etmeye inşallah devam ederiz. Taksicilere ilgili de Ulaşım Daire Başkanlığımızın çalışması var. Onlar için de sürprizlerimiz olacak" diye konuştu. Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilerek ziyaret noktalandı.

Kaynak: Bültenler