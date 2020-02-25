Haberler » Güncel » Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e ziyaret - Haber

Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ve 141 Nolu Kooperatif Başkanı Vedat Yılmaz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

25.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:19Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih ve 141 Nolu Kooperatif Başkanı Vedat Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası birlikteliği ile yürütülen projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunulan ziyarette devam eden ve ilerleyen dönemlerde yapılması planlanan projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette 141 No'lu Kooperatif Başkanı Vedat Yılmaz, Başkan Ergün'e hediye takdim etti.


Karaağaç, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 16:23:51