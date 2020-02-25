Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ve 141 Nolu Kooperatif Başkanı Vedat Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası birlikteliği ile yürütülen projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunulan ziyarette devam eden ve ilerleyen dönemlerde yapılması planlanan projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette 141 No'lu Kooperatif Başkanı Vedat Yılmaz, Başkan Ergün'e hediye takdim etti.