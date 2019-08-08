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Şöförlere 'alkolmetre' gözlüklü denetim

ADANA'da polis, kent otogarındaki yolcu otobüsle şöförlerine 'alkolmetre' gözlüğü takarak düz çizgide yürüttü.

08.08.2019 13:22 Şöförlere 'alkolmetre' gözlüklü denetim


ADANA'da polis, kent otogarındaki yolcu otobüsle şöförlerine 'alkolmetre' gözlüğü takarak düz çizgide yürüttü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde trafik kazalarını engellemek için kent otogarına gitti. Burada sürücüler cep telefonu kullanmama, hız kurallarına uyma konusunda uyarıldı. Daha sonra ekipler, sürücülere 'alkolmetre' gözlüğü takıp, düz çizgide yürüttü. 1 promil, 0,5 promil ve uyuşturucu etkisi yapan gözlükleri takan sürücüler, düz çizgide yürümeye çalıştı. Gözlükle yürümekte zorluk çeken şöförler, alkol ve uyuşturucunun araç kullanmaya engel olduğunu söyledi. Ekipler yolculara da broşür dağıtarak şoförlerin olası cep telefonu ve dikkatsiz araç kullanmaları durumunda 155 polis imdat hattını aramaları gerektiğini söyledi.
Denetimlerin bayram boyunca süreceğini öğrenildi.

- Adadana

Emniyet Müdürlüğü, alkolmetre, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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