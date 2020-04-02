Şoförlerin ‘14 gün karantina’ derdine çözüm geldi
Sınır kapılarında şoförlerin 14 gün karantiya alınması nedeniyle oluşan sıkıntılara çözüm geldi.
02.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:01
Sınır kapılarında şoförlerin 14 gün karantiya alınması nedeniyle oluşan sıkıntılara çözüm geldi. Sağlık Bakanlığı, Kapıkule'de hızlı tanı sağlayan PCR testi yapılması için mobil laboratuvar kurulmasına onay verdi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Ekonomi