Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şoförlerin ‘14 gün karantina’ derdine çözüm geldi

Sınır kapılarında şoförlerin 14 gün karantiya alınması nedeniyle oluşan sıkıntılara çözüm geldi.

02.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:01
Şoförlerin ‘14 gün karantina’ derdine çözüm geldi
Sınır kapılarında şoförlerin 14 gün karantiya alınması nedeniyle oluşan sıkıntılara çözüm geldi. Sağlık Bakanlığı, Kapıkule'de hızlı tanı sağlayan PCR testi yapılması için mobil laboratuvar kurulmasına onay verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Şoförlerin ‘14 gün karantina’ derdine çözüm geldi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Ekonomi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Ekonomi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ekonomi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Ekonomi
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Ekonomi
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt

Son Dakika Ekonomi Haberleri

23:51: Boeing gönüllü işten çıkarma yapacak - Ekonomi 23:51: Turkcell'den 20 Milyon TL katkı - Ekonomi 23:42: Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu - Ekonomi 23:28: New York borsası yükselişle kapandı - Ekonomi 23:01: PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak - Ekonomi 22:49: Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı - Ekonomi 21:57: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı - Ekonomi 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:12: Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:14: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi