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Şoförlerin uyuşturucu ve alkol gözlüğüyle imtihanı

Adana Otogarı'nda Kurban Bayramı öncesi trafik polisleri denetim gerçekleştirdi.

08.08.2019 12:21 Şoförlerin uyuşturucu ve alkol gözlüğüyle imtihanı
Adana Otogarı'nda Kurban Bayramı öncesi trafik polisleri denetim gerçekleştirdi. Ekipler, şoförlere uyuşturucu ve alkol simülatör gözlüğü takıp düz çizgide yürüttü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde olası kazaların önüne geçmek için önlemlerini artırdı. Ekipler, Adana Merkez Otogar'da denetim yaptı. Otobüs sürücülerini hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu ile görüşme yapmamaları konusunda uyaran polisler, ayrıca şoförlere uyuşturucu ve alkol simülatör gözlüğü takıp düz çizgide yürütüp alkol ve uyuşturucunun zararlarını anlattı.

Uyuşturucu ve alkol simülatör gözlüğü takan şoförler gazetecilere yaptığı açıklamada alkol ve uyuşturucu almanın çok zararlı olduğunu ve o şekilde otobüs kullanmanın insanların hayatını riske attığını söyledi.

Ayrıca ekipler yolculara da broşür dağıtarak şoförlerin olası cep telefonu ve dikkatsiz araç kullanmaları durumunda 155 polis imdat hattını aramaları gerektiğini kaydetti.

Ekipler bayram boyunca da denetimlerin süreceğini belirtti. - ADANA

Kurban Bayramı, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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