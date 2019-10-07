Haberler » Güncel » Haber

Şoförlerin yeni başkanı özçelik

07.10.2019 00:05Şoförlerin yeni başkanı özçelik


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:28 TİKA'nın gönüllü elçileri Güney Amerika'da
04:20 Trump grubu, İslamofobik grubun etkinliğini tepkiler üzerine iptal etti
03:59 Yeşile bürünen FSM Köprüsü havandan görüntülendi
03:50 Tunus'taki cumhurbaşkanı seçimleri
03:28 Başkent'te zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı
03:27 Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü korkuluklar kurtardı
03:26 Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası