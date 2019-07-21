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Şoförlüğü bıraktı, yaba yapmaya başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, yaba yaparak hayata tutunan 67 yaşındaki çiftçi, yaba yapmayı talebelerine öğretiyor.

21.07.2019 12:14 Şoförlüğü bıraktı, yaba yapmaya başladı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, yaba yaparak hayata tutunan 67 yaşındaki çiftçi, yaba yapmayı talebelerine öğretiyor.
Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Terziler Mahallesinde ikamet eden Mustafa İşsever (67), 10 yıl önce evinin altında soğan ve saman gibi ürünleri savurmaya yarayan yaba yapmaya başladı.
İşsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaba yapmaya hobi olarak başladığını ve şu anda gelen taleplere yetişemediğini söyledi.
Yaba yanında fırın küreği ile arpacık tırmığı da yaptığını ifade eden İşsever, "Kamyon şoförlüğü yapıyordum. Kamyonculuğu bırakınca ayaklarım tutmamaya başladı. Kendime bir meşgale bulmalıydım. İşte o günlerde evimin altında yaba yapmaya başladım. O günden bu yana yürüyemesem de çok daha iyiyim. Kendimi yaba ve diğer tarım aleti yaparak oyalıyorum. Bu iş nedeniyle çok mutluyum. Yaba yapmasaydım şu an çok daha kötü durumda olurdum. Benim durumumda olanlara tavsiyem, kendilerini oyalayacak bir iş yapmaları." dedi.
Artık yaptığı işten para da kazanmaya başladığını belirten İşsever, "Yaptığım tarım aletlerine büyük ilgi var. Yenişehir ve çevre köylerden gelen siparişlere yetişmekte güçlük çekiyorum ama yine de herkesin işini yapmaya gayret ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşsever, Yenişehir dışından gelerek sipariş verenlerin de olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Yenişehir, Bursa, Güncel

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