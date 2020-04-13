Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şoförü cezadan kurtarmak isteyen yolcudan "biz inelim ceza yazmayın" önerisi

Kağıthane'de sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından polis ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi.

13.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:06
Kağıthane 'de sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından polis ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi. Denetimlerde fazla yolcu alan minibüs şoförüne ve muayenesini yaptırmayan bir sürücüye para cezası kesilirken minibüsteki fazlalık bir yolcu polise, "Biz inelim adama ceza kesmeyin" önerisinde bulundu.
Hafta sonu ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplu taşıma araçları üzerinde yüzde 50 yolcu kapasitesi denetiminde bulundu. Cendere Caddesi üzerinde denetimlerde bulunan polis, durdurdukları otobüs ve minibüslerde, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti. Sürücülere uyarılarılarda bulunan polis, yolculara da maske takmalarının zorunlu olduğunu hatırlatarak sosyal mesafeye dikkat etmeleri söyledi.
ŞOFÖRÜ CEZADAN KURTARMAK İSTEYEN YOLCUDAN "BİZ İNELİM" ÖNERİSİ
Denetimler kapsamında durdurulan bir minibüsü kontrol eden polis, sürücünün fazla yolcu aldığını fark etti. Bunun üzerine polis yolcuları uyardı ancak minibüsteki yolcu buna karşılık polise, "şoföre ceza yazmayın biz inelim" dedi. Polis ise kapasitenin aşıldığını gördüklerinde araca binmemeleri söyledi. Vatandaşları kapasite konusunda bilgilendiren polis, sürücüye bin lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan aracının muayenesini yaptırmayan bir minibüs şoförüne de 288 lira para cezası kesildi. Fazla yolcu alan minibüs şoförü ise farkında değilim diyerek kendini savundu.
Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
(İHA) Şoförü cezadan kurtarmak isteyen yolcudan ’biz inelim ceza yazmayın’ önerisi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Şoförü cezadan kurtarmak isteyen yolcudan 'biz inelim ceza yazmayın' önerisi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:04: Suriyeli sağlık bilimleri öğrencilerinden Korona virüsle mücadele kampanyası - Haber 12:04: Sokak ihlalinin cezası ağır oldu - Haber 12:03: Doğubayazıt'ta "Bir Sorum Var Öğretmenim" Projesi - Haber 12:03: Ordu'da korona tedavisi gören hastaların evlerine ulaşımı için özel servis - Haber 12:02: Ukrayna'da Çernobil alarmı! Yangın, nükleer santrale yaklaştı - Haber 11:55: Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler