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Şoförün dikkati faciayı önledi: Saniyeler içinde alev topuna döndü

Arnavutköy'de içi yolcu dolu minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple seyir halindeyken yanmaya başladı.

04.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:16
'de içi yolcu dolu minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför hemen yol kenarında durdu, yolcular minibüsten tahliye edildi. Facianın eşiğinden dönülen olayda alev alev yanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Habibler arasında yolcu taşıyan bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre, yolcularını alan 34 M 1209 plakalı minibüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför hemen yol kenarında durdu, yolcular minibüsten tahliye edildi. Bir anda alevlerin aracı sarması üzerine yolcular durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında aracın bazı noktalarında patlamaların olduğu görüldü. ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması yaptığı sırada yol polis ekiplerince araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndürülürken, yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
"MİNİBÜS TIKLIM TIKLIM DOLUYDU ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YAŞANMADI"
Olayın görgü tanıdığı Yusuf Tercanlı, "Aracın ön kısmından çıktı yangın, şoförün durumu fark etmesi üzerine durumu vatandaşlara bildirdi. Ardından yolcular tahliye edildi ve şoför yangın tüpüyle olaya müdahale etti. Müdahalemiz yetersiz kalınca itfaiye ye durumu bildirdik. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Minibüs tıklım tıklım doluydu ama çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanamadı" dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
(Ufuk Kıvık/İHA)
Şoförün dikkati faciayı önledi: Saniyeler içinde alev topuna döndü

Arnavutköy, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


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