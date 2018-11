Şoförün Otobüsten İndirdiği Gaziye Başkan Türel'den Antalya Kartı

08 Kasım 2018 Perşembe 18:55



Şoförün otobüsten indirdiği gaziye Başkan Türel'den Antalya kartı Başkan Menderes Türel gaziyi evinde ziyaret edip otobüslerde serbest geçiş sağlayan Antalya kartını bizzat verdi Türel: "Bu kartı şerefle kullanabilirsiniz"ANTALYA- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şoför tarafından gazi kartının geçerli olmadığı gerekçesiyle toplu taşıma aracından indirilen Gazi Veli Akkuş 'a örnek bir ziyaret gerçekleştirerek gönlünü aldı. Başkan türel, Veli Akkuş'a yeni Antalya kartını takdim etti ve "Bu kartı şerefle kullanın" dedi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, geçtiğimiz günlerde gazi kartının geçersiz olduğu ileri sürülerek toplu taşıma aracından indirilen Gazi Veli Akkuş'u ziyaret etti. Gazi Veli Akkuş'u Kepez Fatih Mahallesi 'ndeki evinde ziyaret ederek gönlünü alan Başkan Türel, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Çok üzüldüm" Başkan Türel, Gazi Veli Akkuş'a, toplu taşıma şoförüne gerekli cezanın verildiği ve toplu taşıma aracı kullanımından men edildiğini hatırlatarak, "Bir kere gazi unvanına sahip bir büyüğümüzün böyle bir muameleye tabii tutulması bizim için kabul edilebilecek bir şey değil. Şoförlerimize eğitim vermek suretiyle halkımıza en iyi şekilde davranması gerektiğini hep söylüyoruz. Eğitim seminerleri düzenliyoruz bunun için. Ama maalesef çürük elmalar her zaman çıkıyor. Bir kere gazi unvanına sahip bir büyüğümüzün böyle bir muameleye tabii tutulması bizim için kabul edilebilecek bir şey değil. Şoförlerimize eğitim vermek suretiyle halkımıza en iyi şekilde davranması gerektiğini hep söylüyoruz. Eğitim seminerleri düzenliyoruz bunun için. Ama maalesef çürük elmalar her zaman çıkıyor" dedi. "Haddini aşmış" Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılan bu çirkin hadiseden dolayı size geçmiş olsun demek için buradayım. Arkadaşımız haddini aşmış, son derece saygısızca bir davranışta bulunmuş. Bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bununla ilgili gereken en ağır cezayı verdik. Bu hareketi yapan arkadaş her ne kadar olaydan sonra pişmanlığını belirten, çok özür dilediğini belirten dilekçe vermiş olsa da bizim bu yapılan saygısızlık karşısında müsamaha göstermemiz elbette ki kabul edilemezdi. Biz gereğini yaptık ve arkadaşımızı görevinden men ederek bir daha toplu ulaşımda hizmet vermeyecek şekilde gereken kararlarımızı aldık. Bundan sonra da sizin yaşadığınız talihsiz hadise belki de benzeri başka olabilecek olayların da önüne geçmiş olur. Yapılan davranışın kabul edilebilir bir yanı yok. Biz gereğini yaptık ama bu da yeterli değil. Ama bazen her şerde bir hayır vardır. Bundan sonra benzeri uygunsuz, terbiyesiz, yakışıksız davranışlarda bulunulmaması hususunda bizim gereğini yaptığımızı bilerek arkadaşlarımızın daha dikkatli davranacağını düşünüyorum" dedi. "Başkanımız nezaket gösterdi" Gazi Veli Akkuş ise yaşanan tatsız olayın ardından ziyaretine gelen Başkan Menderes Türel'e teşekkür ederek, "Başkanımız büyük bir nezaket gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyarete gelmesi bizi çok mutlu etti. Her zaman devletimizin temsilcilerinin başımızın üzerinde yeri vardır" dedi. "Antalya kartını takdim etti" Başkan Türel, Gazi Veli Akkuş'a yaptığı ziyaretle gönlünü alırken yeni Antalya kartını takdim etti. Başkan Türel, Akkuş'a "Bundan sonra siz gazi kartınızı şerefle taşıyın. Toplu ulaşımda da bu kartı kullanarak ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Bundan sonra raylı sistemi, otobüslerimizi, deniz otobüsünü gönlünüzce kullanın" ifadelerini kaydetti.