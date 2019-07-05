05.07.2019 18:11
Haberler» Güncel» Haber

Şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildi

Şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildi

ÇANAKKALE'de şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı belirtilen kola yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi.

ÇANAKKALE'de şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı belirtilen kola yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, TIR şoförü Osman Y., yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun Troia Ören yeri kavşağında meydana geldi. İzmir yönüne giden 06 FG 4331 plakalı kola yüklü TIR'ın şoförü Osman Y., direksiyonda rahatsızlandı. Osman Y.'nin yol kenarına çekmek istediği TIR, şarampole devrildi. Kazada, Osman Y., yaralandı. Osman Y., diğer araç sürücüleri tarafından TIR'dan çıkarıldı.
Çağırılan ambulansla Osman Y., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Çanakkale, Ören, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:41   Kazada ölen astsubay ve kayınpederi toprağa verildi
19:41   195 düzensiz göçmen yakalandı
19:40   Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
19:39   Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
19:39   Hafif düzey zihinsel engellilere sanatla terapi
19:39   Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi - TEKİRDAĞ
19:39   Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da