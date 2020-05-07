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"Soframız Bir Olsun" kampanyası ile yüzler gülüyor

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuna en fazla ihtiyacın hissedildiği Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için "Soframız Bir Olsun" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası ile Ramazan sofralarında yüzler gülüyor.

07.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:05
Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuna en fazla ihtiyacın hissedildiği Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için "Soframız Bir Olsun" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası ile Ramazan sofralarında yüzler gülüyor.

Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) tarafından yapılan kampanya Ramazan ayında zengin ile fakir insanlar arasında köprü görevi görüyor. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek yapılan yardımlar onlara ulaştırılıyor.

Konu hakkında konuşan KADEF Başkanı Bayram Erişgin, "Yardıma ihtiyacı olan ailenin ortaya çıktığı bu günlerde Federasyonumuzun, 'Soframız Bir Olsun' sloganı ile maddi durumu iyi olan insanlar bize yardımda bulunuyor. Biz de bu yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması noktasında veren el ile alan el arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Gençlik Kollarımız ve yönetimimizdeki tüm arkadaşlarla hep birlikte öz verili bir dayanışma ve yardımlaşma hareketi ile yardıma muhtaç olan aileleri tespit ederek yapılan yardımı onlara ulaştırıyoruz. Duyarlı tüm vatandaşlarımızı yardıma muhtaç olan insanlara yardımda bulunmaya davet ediyoruz. Yardım etmek isteyen kardeşlerimiz kendileri bizzat gelip, aileleri görüp, yardımda bulunabilirler. Ramazan vesilesiyle ilk etapta 150 ailemize kolilerimizi ulaştırdık. İmkanlar ölçüsünde Ramazan ayında yardımlarımıza devam edeceğiz. Soframız Bir Olsun projemiz dahilinde tüm Samsun halkımızın desteklerinizi bekliyoruz. Yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, bu noktada hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kavak, Güncel, Haber

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