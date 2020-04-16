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Sofranızdaki lokma projesiyle mahallelerde ücretsiz ekmek dağıtımına başlandı

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın öncülüğünde Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Sofranızdaki lokma" adlı proje çerçevesinde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz ekmek dağıtımına başlandı.

16.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:15
Sofranızdaki lokma projesiyle mahallelerde ücretsiz ekmek dağıtımına başlandı
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın öncülüğünde Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Sofranızdaki lokma" adlı proje çerçevesinde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz ekmek dağıtımına başlandı. Ramazan ayı sona kadar devam edecek olan proje ile birlikte 50 bin ekmeğin dağıtılması hedefleniyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla "Sofranızdaki lokma" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Bekdik, 350 Evler, Sümer, Kıratlıoğlu, 2000 Evler ve İbrahimpaşa mahallelerinde kurulan stantlardan her gün 14.00-16.00 saatleri arasında ihtiyaç sahipleri ekmeklerini ücretsiz olarak alabilecek.

Nevşehir Belediyesi'nin günlük bin 700 ekmek bıraktığı stantlara dileyen hayırsever vatandaşlarda alacakları ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bırakabilecek.

Projenin startını Sümer Mahallesi'ndeki kurulan stantta veren Başkan Rasim Arı, korona virüs sürecinde iş yeri kapanan, işsiz kalan ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını aralıksız yürüttüklerini belirterek, tüm hayırseverleri kampanyaya katılmaya davet etti.

"Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız" diyen Arı, "Bu şehir her zaman yardımlaşmada, dayanışmada Türkiye'ye örnek oldu. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm sosyal projelerimize hemşerilerimiz imkanları ölçüsünde destek verdi. Ben eminim ki bu projeyle de çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşımızı sevindireceğiz. Biz belediye olarak her gün kuracağımız stantlara bin 700 ekmek bırakacağız. Bunun yanı sıra dileyen vatandaşlarımızda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere alacakları ekmekleri bu stantlara bırakabilir. İhtiyaç sahiplerimiz ise bu stantlardan ihtiyaçları ölçüsünde diledikleri kadar ekmeği ücretsiz olarak alabilir. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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