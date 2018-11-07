Softtech Çin Ofisine Üst Düzey Atama

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki Bilgisayar Mühendisliği bölümünü 2008'de tamamlayan Yavuz, aynı yıl Softtech'te yazılım mühendisi olarak işe başladı.

Ardından aynı şirkette yazılım analistliği görevini üstlenen Yavuz, 2013 yılından 2016 yılına kadar Softtech Mimari Ekibi'nde takım lideri pozisyonunda görev aldı. 2016 yılından bu yana Softtech bünyesinde DevOps Ekibi'nde yönetici görevini sürdüren Yavuz, bundan sonra görevine Softtech Çin'in Genel Müdürü olarak devam edecek.