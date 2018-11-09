Sofuoğlu Devreye Girdi, Asfalt Kredisi Tahsis Edildi

Akyazı
Belediyesi'nin 3 milyon liralık asfalt projesi için İller Bankası
'ndan talep ettiği kredi, AK Parti
Miletvekili Kenan Sofuoğlu
'nun girişimiyle tahsis edildi.
Akyazı Belediyesi ilçedeki cadde ve sokakların yenilenmesi için büyük bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda cadde ve sokakların asfaltlanması ve asfalt beton yapımı için İller Bankası'ndan 3 milyon liralık kredi talebinde bulunuldu. Bürokratik işlemlerin hızlandırılıp paranın tahsisinin hızlı şekilde sağlanması amacıyla Akyazılı olan AK Parti Milletvekili
Kenan Sofuoğlu devreye girdi. Sofuoğlu'nun girişimleriyle 3 milyon liralık kaynak kullanılmak üzere Akyazı Belediyesi'ne tahsis edildi. Paranın tahsisiyle birlikte asfalt işlemleri için çalışma başlatıldı. - SAKARYA
Ak Parti,Akyazı,İller Bankası