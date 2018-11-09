09 Kasım 2018, 17:19
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Sofuoğlu Devreye Girdi, Asfalt Kredisi Tahsis Edildi

Sofuoğlu Devreye Girdi, Asfalt Kredisi Tahsis Edildi

Akyazı Belediyesi’nin 3 milyon liralık asfalt projesi için İller Bankası’ndan talep ettiği kredi, AK Parti Miletvekili Kenan Sofuoğlu’nun girişimiyle tahsis edildi.

Akyazı Belediyesi'nin 3 milyon liralık asfalt projesi için İller Bankası'ndan talep ettiği kredi, AK Parti Miletvekili Kenan Sofuoğlu'nun girişimiyle tahsis edildi.

Akyazı Belediyesi ilçedeki cadde ve sokakların yenilenmesi için büyük bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda cadde ve sokakların asfaltlanması ve asfalt beton yapımı için İller Bankası'ndan 3 milyon liralık kredi talebinde bulunuldu. Bürokratik işlemlerin hızlandırılıp paranın tahsisinin hızlı şekilde sağlanması amacıyla Akyazılı olan AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu devreye girdi. Sofuoğlu'nun girişimleriyle 3 milyon liralık kaynak kullanılmak üzere Akyazı Belediyesi'ne tahsis edildi. Paranın tahsisiyle birlikte asfalt işlemleri için çalışma başlatıldı. - SAKARYA Ak Parti,Akyazı,İller Bankası
09 Kasım 2018 Cuma 17:19