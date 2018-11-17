Sofuoğlu'ndan Sporda Değişim Projesi

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:55



17 Kasım 2018 Cumartesi 13:55

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi"nin düzenlediği "Gençlerle Baş Başa Tecrübe Söyleşileri" programında, kariyeri boyunca elde ettiği başarıların altında yatan etmenleri ve geleceğe dair projelerini paylaştı. Sofuoğlu, uzun süredir üzerinde çalıştığı bir projeyi mecliste açıklayacağını söyledi.Programa Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, ana kademe, gençlik ve kadın kolları üyelerinin yanı sıra meclis üyeleri, Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, belediye başkan aday adayları Osman Çelik, Salih Çokol, Ahmet Orhan, Veysel Öztürk, Nuri Oktay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Siyasete atılmadan önceki hayatından anekdotlar paylaşan Sofuoğlu, "Abilerimle beraber motosiklet tamirhanesinde büyüdüm. Abilerimin yarışlara başlamasıyla beraber benim de spor hayatım başladı. İki abimi de motosiklet kazasında kaybettik. Bu tabi ki Allah'ın bir takdiriydi. Abilerim yarışçı olduğu için hayalim de onlar gibi olmaktı. Ailem bir aileden iki yarışçı yeter üçüncüsüne gerek yok, sen okuluna git dediler. Ama benim hayalim onlar gibi olmaktı. Abilerimin arkasında motora bindiğim zaman hayatta başka bir şey görmüyordum. Sinan abimin bir yarışta ayağı kırıldığında motosikleti boşa çıktı ve ben de babamdan rica ettim o motorla ben yarışayım diye ve Allah'ın takdiri işte benim kariyerim de bu kazadan sonra start aldı" dedi.Şampiyon sporcu Sofuoğlu, Avrupa kariyeri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunarak bu sürecin nasıl başladığını anlattı. Kenan Sofuoğlu, "2001'de Avrupa'ya gitmemiz gerektiği kararına vardık ve hak da benden bir yaş büyük olan Sinan abimindi. Ama Sinan abim bu konuda da benim önümü açan insan oldu. Avrupa'ya birimiz gidecektik. En büyüğümüz olan Bahattin abim gerekirse arabamı satarım diyerek destek oldu. Amatör bir ekiple girdiğim yarışta tüm eksikliklere rağmen şampiyon oldum ve bana orada 25 yılın Almanya'ya gelmiş en yetenekli pilotu unvanını verdiler" diye konuştu.Avrupa şampiyonasına Alman ekiple çıktığını ve bunun o dönem Almanya'da çok fazla gündeme geldiğini belirten Kenan Sofuoğlu, "Almanya'da Alman takımıyla şampiyonaya çıktım. O zamanlar bu konu tabi Almanya'da çok konuşuldu. Niçin Alman takımında bir Türk sporcu Avrupa şampiyonasına çıkıyor diye. Onlar da biz 25 yıldır bu ölçekte yetenekli bir sporcu görmedik diyerek gelen baskıları engellediler ve ben yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen önemli dereceler elde ettim. 2 yıllık Avrupa kariyerinden sonra da Dünya Şampiyonasına katılmak istedim" şeklinde konuştu.Bu işlerin temelinde sponsorluk bağlantılarının olduğunu belirten Sofuoğlu, Dünya şampiyonası ayağında bu sponsorluk anlaşmasını da Hollanda ekibiyle yakaladığını belirterek, spor kariyerini tamamlaması ile birlikte başlayan siyasi kariyeri ile ilgili de notlar paylaştı. Sofuoğlu, "Beni Dünya şampiyonasına Hollanda takımı başlattı. Yaşadığım zorlukları anlatmamın imkanı yok. Ailemden ayrı kalıp, aylarca, yıllarca kamyon kasasında kaldığım dönemler oldu. Ama bu zorluklara göğüs gererek bugün geldiğim noktaya yükseldim. Yaşanan süreci hepiniz hatırlarsınız. Ben aday adayı olmadım, olmayı da düşünmedim. Ancak bu hususta sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühlerini de geri çeviremezdim. Bize bir görev emanet edildi. Emanete sahip çıkmak, hakkını vermek gerekir" ifadelerini kullandı.Önümüzdeki günlerde mecliste spor noktasında yeni bir projeyi de paylaşacaklarını dile getiren Kenan Sofuoğlu, "Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir projeyi nasipse mecliste açıklayacağım. 'Spora Gönül Ver' sloganıyla ön hazırlıklarını tamamladığımız sporseverlik projesinin detaylarını paylaşacağız. Türkiye'de sporun nasıl değişeceğine dair bir çalışmanın startını vereceğiz" dedi. - SAKARYA