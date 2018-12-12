Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'da, 46. Uluslararası Kitap Fuarı düzenlendi. Ziyaretçiler, Türkiye
standına büyük ilgi gösterdi.
Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) düzenlenen fuardaki Türkiye standında, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından, Türk yazarların kaleme aldığı, 61 dile çevrilen ve 71 ülkenin okuyucuları ile buluşan 2 bin 696 edebi eser tanıtıldı.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cemal Tekkanat, bu yıl kitap fuarına üçüncü kez katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugüne kadar Türk dizileriyle yakaladığımız iletişim başarısını Türk edebiyatı ile devam ettirmek istiyoruz." dedi.
Tekkanat, Bulgaristan'da yaklaşık 200 Türk yazarın eserinin Bulgarcaya çevrildiğini, Bulgar yazarların da Türkiye'ye tanıtımı ve kültürel etkileşim yoluyla birçok sorunun kendiliğinden aşılacağına inandığını anlattı.
- "Edebiyatta Barış ve Özgürlük"
Fuar kapsamında bir araya gelen Türk ve Bulgar yazar ile şairler, "Edebiyatta Barış ve Özgürlük" söyleşisine katıldı.
Etkinliğin moderatörü Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu panelimizden maksadımız, edebiyatın bireysel, toplumsal ve küresel anlamda barışa etkisinin ortaya konması, edebiyat ve barış arasındaki güzel ikili ilişkinin, yazarlar ve şairler tarafından ortaya konmasıdır." dedi.
Bulgar okuyucuların yoğun ilgi gösterdiği Türk-Bulgar edebiyat söyleşisine Bulgar yazarlardan Marin Bodakov ve Yordan Kolev'in yanı sıra Türk yazar ve şairlerden Ahmet Kot, Adnan Özer, Mustafa Hatipler ve Ali Fuat katıldı.
Sofya
12 Aralık 2018 Çarşamba 22:04