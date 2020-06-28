Sofya'da 70 yıl aradan sonra ilk kez hatim merasimi düzenlendi - SOFYA

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 70 yıllık aradan sonra ilk kez hatim merasimi yapıldı.

28.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:06
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 70 yıllık aradan sonra ilk kez hatim merasimi yapıldı.
Başkentteki tek cami olan Banya Başı Camisi'nin arkasındaki parkta düzenlenen merasimde, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 17 öğrenci sureler okudu. Kur'an kursuna devam eden 4-12 yaşlarındaki 22 öğrenci de dualar okuyup şarkılar, şiirler söyledi ve hazırladıkları skeçleri sahneledi.
Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 yıldan bu yana ilk kez böylesi bir hatim etkinliği düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.
Sofya Bölge Müftülüğüne bağlı kursun 9 yıl önce açıldığını anımsatan İzbiştali, "Biz daha başından beri böylesi bir günü, böylesi bir kutlamayı hayal etmiştik. Allah'a şükür ki bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve başka engellere rağmen 53 öğrencimiz kursa devam etti ve onlardan 13 çocuğumuz Kur'an'ı hatmedebildi. Bugün onların başarılarını kutluyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.
İzbiştali, geçen yıl Kur'an kursuna 27 öğrencinin katıldığına, bu yıl sayının 53'e çıktığına işaret ederek, "Bu da gösteriyor ki Sofya'daki çocukların müftülüğümüzün sunduğu Kur'an kurslarına ilgisi artıyor." diye konuştu.
"Kovid-19 salgınına rağmen eğitim verimli geçti"
Sofya Bölge Müftülüğünde üç yıldır Kur'an eğitmenliği yapan Fatme Rahim Hatip, salgın ortamında eğitimi çevrim içi yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.
İlk yılında 7, ikinci yılında 27 ve bu yıl da 53 öğrencisi olduğunu anlatan Hatip, şöyle konuştu:
"Her cumartesi ders görüyoruz. Dört grubumuz var. Kurslarımız koronavirüs salgınından etkilendi. Ülkede 13 Mart'ta salgınla ilgili olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Biz de o günden bu yana Kur'an kursumuza internet üzerinden kesintisiz olarak devam ettik. Derslerimiz cumartesi ve pazar günleri de oldu. Her şeye rağmen salgın ortamında derslerimiz çok verimli geçti."
Salgın ortamında geçen kurs eğitiminde çocukların özellikle yüz yüze sosyal ilişkilere özlem duyduğuna dikkati çeken Hatip, "Çocuklarımız 'Fatma Hanım size dokunamıyoruz, size sarılamıyoruz' diye özlemlerini dile getiriyordu. İnşallah en yakın zamanda onlara kavuşur sarılırım, böylece derslerimize devam ederiz." şeklinde konuştu.
Hatim törenine Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Haci, Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Bulgaristan'daki Dini Topluluklar Birliği Başkanı Birali Birali, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Mehmet Genç ve diğer yetkililer katıldı.
Etkinliğin sonunda Kur'an'ı hatmeden ve merasimde yer alan öğrencilere hediyeler verildi. Sofya’da 70 yıl aradan sonra ilk kez hatim merasimi düzenlendi - SOFYA

Kaynak: AA

Etiketler: Bulgaristan, Sofya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tıp dünyası Hindistan’da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Dünya
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Güncel
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 3. Sayfa
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
YKS’den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Sağlık
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Ekonomi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca’nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı Magazin
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Haberler››Güncel››Sofya'da 70 yıl aradan sonra ilk kez hatim merasimi düzenlendi - SOFYA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:11: ABD Sağlık Bakanı Alex Azar: "Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor" - Haber 18:11: Son dakika haber... AK Parti Karasu ilçe kongresi 26 Eylül'de yapılacak - Haber 18:10: VALİLİK'TEN KAYIŞDAĞI'NDAKİ ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI - Haber 18:10: İçişleri: 1'i Gri Liste'de 3 terörist, teslim oldu - Haber 18:07: İçişleri Bakanlığı: "Jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu biri gri listede yer alan 3... - Haber 17:42: Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek - Haber 17:38: Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu - Spor 16:32: Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu - Haber 14:49: Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu - Haber 14:19: Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor - Haberler