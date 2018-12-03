Sofya'daki Kimsesizlere Yardım Kermesine Türkiye'nin Standı Damga Vurdu

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:27



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:27

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 60 ülkeden kadınların kimsesizler için düzenlediği geleneksel yılbaşı kermesine Türkiye'nin açtığı 39 metrelik stant damga vurdu.Sofya'da yaşayan yabancı ülkeden kadınların, kimsesizlere yardım için bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği kermes İnter Expo Center Fuar Merkezi'nde, 'Dünya ayağına geliyor' sloganıyla düzenlendi. Sofyalıların büyük ilgi gösterdiği kermeste Sofya Büyükelçiliği ile Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği'nin girişimiyle 39 metrelik Türk masası kuruldu. Masa bu yılın en büyük masası oldu. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un da katıldığı kermeste, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra el işi, süslemeli seramik tabak ve çiniler, cam eşyalar, tekstil ürünleri ve hazır giyim ürünleri sergilendi. Türk standına büyük ilgi gösteren ziyaretçilere, özellikle, Marmara Bölgesi'nin zeytini, Kapadokya usulü saçta pide, yaprak sarması, pilav, aşure ve daha birçok özel yiyecek satışa sunuldu. Yemeklerin çoğu ise Sofya'da yaşayan Türk kadınları tarafından hazırlandı. Yardım amaçlı düzenlenen kermese, Türk Bulgar Kadınları Dostluk Derneği çatısı altında katılan Türk kadınları, ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.Kadınlar Derneği'nin Onursal Başkanı ve Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un eşi Didem Ulusoy, hayırsever girişimlere gösterilen destekten dolayı mutluluğunu dile getirip, zengin Türk kültürünü burada tanıttıklarını söyledi. Didem Ulusoy, Türkiye yıllardan beri geleneksel olarak buraya katılıyor. Bu sene biz 39 metrelik stant açmış bulunuyoruz. Gelmiş geçmiş en büyük stant olduğu gibi, kermesin de en büyük standı. Şu an en büyük katılımcı Türkiye. Kocaeli'nden pişmaniye, Bursa'dan kestane şekeri, Kütahya'dan, İznik'te çini ve diğer güzel şehirlerimizden yiyecekler getirdik dedi.