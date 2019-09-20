Sofya sonbahar moda haftası'nda türk rüzgârı

Türk moda kültürünü bugüne kadar farklı ülkelerde tanıtan modacı Ahmet Özceyhan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya 'da düzenlenen 'Sofya Sonbahar Moda Haftası'nın özel konuğu oldu. Özceyhan'ın sunduğu, 'Ortak geçmiş, birlikte gelecek' koleksiyonu büyük ilgi gördü.Sofya'da bir otelde düzenlenen Sonbahar Moda Haftası'nda Ahmet Özceyhan'ın, 'Ortak geçmiş, birlikte gelecek' adlı özel koleksiyondan oluşan defilesini Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve caz sanatçısı Yıldız İbrahimova'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 davetli izledi. Özceyhan, Osmanlı motifleri ve nakışlarının çağdaş modaya yansımasını konu alan görsel bir moda ziyafeti sundu.





Modacı Ahmet Özceyhan, "Çok gençken Türkiye'de yaptığım ilk koleksiyonlardan biri 'Çanakkale' adlı bir koleksiyondu. Çanakkale'de Türk-Osmanlı sanatının altın sırma ile işlenmiş motiflerini çağdaş kadına dizayn ettim. O kadar çok ilgi gördü ki, hele şu günlerde modanın ekolü olan Paris'te Osmanlı- Türk sanatlarını kaftan kenarlarında, ceket kenarlarında görmeniz çok mümkün. Şimdiye kadar devletimizin bize, sanata ayırdığı konuda 40 tane ülkede Türk modasında Osmanlı sanatını gösterdim. Modanın lügattaki yeri bir yaşam biçimi. Bunu çağdaşlaştırmak, çağdaş kadında eğer her ülke kendi geleneksel nakışlarını eğer bir şekilde lanse ederlerse, onları hep yaşatmış olurlar. 1071'den bu tarafa olan Türk nakışlarını yenileyerek, dünya modasına katmaktan oldukça bahtiyarım" dedi.