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Soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yaptıkları aramada soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

04.09.2019 10:00 Soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara çıktı
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yaptıkları aramada soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaldıran ilçesinden Erciş ilçesine kaçak sigara götüreceği bilgisi üzerine, şüpheli araç yakın takibe alındı. İlçenin Salmanağa Mahallesinde durdurulan şüpheli kamyonette yapılan aramada, soğan çuvalları altına gizlenmiş vaziyette 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Jandarma, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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