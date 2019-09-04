Haberler» Güncel» Haber

Soğan çuvallarının altından 4 bin paket kaçak sigara çıktı

VAN'da, jandarmanın yol kontrolünde, sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, soğan çuvallarının altına gizlenen 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

04.09.2019 09:17 Soğan çuvallarının altından 4 bin paket kaçak sigara çıktı
VAN'da, jandarmanın yol kontrolünde, sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, soğan çuvallarının altına gizlenen 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinden Erciş'e araçla kaçak sigara götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine sürücü takibe alındı. Salmanağa Mahallesi'nde, sürücüsü durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, soğan çuvallarının altına gizlenen 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46   Samsun'da 'fayton sırası' kavgasında bıçaklanan genç öldü
12:46   Kurtuluşun efeleri Forum Aydın'da
12:45   Kovan çalarken arı sokması sonucu öldü
12:45   İslahiye üzümünde kurutma zamanı - GAZİANTEP
12:45   Dağlıoğlu, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
12:44   Kahramanmaraş kaldırım taşlarını söktürüp iş yerinin önüne döşetti, gözaltına alındı
12:44   Konya'daki boncuklu höyük'te yaşayanlar, avrupa'ya göç etmiş