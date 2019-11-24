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Soğan görünümü verilen uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kars'ta soğan şeklinde preslenmiş 156,73 gram metamfetamin ile 9.48 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

24.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:34
'ta soğan şeklinde preslenmiş 156,73 gram metamfetamin ile 9.48 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, narkotik dedektör köpeği "Odin"in de kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polis ekiplerince sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Kars'ta, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 17 şeffaf poşete preslenerek soğan şekli verilen 156,73 gram metamfetamin ile şüphelilerin üst aramasında 9,48 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Soğan görünümü verilen uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kars, Güncel

Kaynak: AA


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