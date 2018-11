Soğan göz değil, cep yakmaya devam ediyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:43



Soğan göz değil, cep yakmaya devam ediyorSİVAS - Sivas'ta semt pazarlarında kilosu 5 liradan satılan soğan alıcı bulamıyor. Evlere girmeyen soğan göz değil cep yakıyor. Sivas'ta semt pazarlarında soğanın kilogram fiyatı 5 liradan satılması vatandaşlardan ve pazarcılardan tepki çekiyor. Vatandaşlara göre soğanın fiyatının artışı stokçuluk yapanlardan dolayı olduğu ifade edilirken, semt pazarı esnafına göre ise bu yıl soğanda oluşan hastalıktan dolayı olduğu belirtiliyor.Esnaflar ve vatandaşlar soğanın fiyatlarının bir an önce düşmesini istiyorlar."Soğana 5 lira diyoruz bize beddua ediyorlar"Semt pazarı esnafı Nurettin Yaraşır, soğanın fiyatını soran vatandaşa 5 lira deyince vatandaştan beddua aldıklarını ifade ederek, " Fiyatlar bu sene kışlık soğanlar da hastalık olduğundan dolayı biraz yüksek. Bizde istemiyoruz tabi fiyatların yüksek olmasını. Çünkü satışlarımızı olumsuz etkiliyor. Bizler de istemeyiz soğanın böyle pahalı olduğunu herkesin alım gücü var, olmayan var, olan var, yokluk olan var. Ama bu sene sadece fiyatlar hastalıktan dolayı yüksek. Şu anda depocular hep hain olarak görünüyor. Çünkü elindeki malı saklıyor, satmıyor bir nevi hain gibi oluyor. Soğana burada 5 lira diyoruz bize beddua ediyorlar. Geliyor yemeyesiniz diyorlar. Her türlü hakareti işitiyoruz soğana 5 lira dedik diye." şeklinde konuştu."Önümüzdeki yıl hiçbir sorun olmayacak"Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, soğanda önümüzdeki yıl hiçbir sıkıntı olmayacağını belirterek, "Önümüzdeki yılda bu soğanı zaten Çukurova da ve Akdeniz bölgesinde şimdiden dikme hazırlıkları başladı. Ama çiftçimize girdilerin çok pahalı olmasından, biliyorsunuz gübrenin ve mazotun çok pahalı olmasından dolayı çiftçimiz de bir sıkıntı var. Çünkü artık mazot ve gübre çok pahalı, kredi faizleri çok pahalı bundan dolayı da çiftçimiz sattığı üründen para kazanamayacak bundan dolayı belki biraz yavaşladı, çiftçimiz bunu ekecek, önümüzde ki yılda da inşallah hiçbir sıkıntı olmayacak. Hiçbir zaman bizim ülkemizde soğan ve patates sıkıntısı olmayacak. Fiyatlar da emin olun yine ramazan ayında yaptıkları gibi sade spekülasyon ve yine bunlar düşecek ama çiftçimizde elbette ki bir sıkıntıda var. Ama 2019 yılında da inşallah hükümetimiz şimdiden tedbirlerini aldılar. Bir sıkıntı yaşayacağını tahmin etmiyorum ben, olmayacaktı." ifadelerini kullandı."Ülkemizde yeteri kadar soğan var"Çetindağ, Türkiye'de yeteri kadar soğan ve patatesin olduğuna değinerek, "Bakın şu anda ki soğanın, özellikle söyleyeyim bundan 15-20 gün önce 10 kiloluk 1 torba soğanın veya 12-13 kiloluk 1 torba soğanın ortalama kilosu 15-20 liraydı. Şimdi bakın şu an da 55 liraya çıkmış. Yani neredeyse yüzde 150 zam koymuşlar ama çiftçimizin elinden mal çıktıktan sonra 10 liralık veya 15 liralık bir torba soğan eğer 55 kiloya çıkıyorsa bunun kilosu 7 liraya geliyor. Çiftçimizden 1-1.5 liraya alıp 6 liraya 7 liraya hemen fırsatını bularak satmaları ayıptır. Böyle bir şey ülkemizde yakışmıyor, insanlara da yakışmıyor. Onun için diyorum ya bu insanlar vatan haini diye. Yüzde 30 yüzde 40 bir anda artış oldu. Bizim vatandaşımızın en büyük mutfaklarına girdilerinden bir tanesi soğandır zaten. Yani soğanın ve patatesin olmaması özellikle büyük sıkıntı oluşturmaktadır. Bu bilerek yapılıyor, bakın şu anda depolarında bizim bahara kadar Çukurova'dan patatesimiz ve soğanımız çıkacak. Yeteri kadar soğan var bu ülkede. Ama birileri hasbelkader fiyatları yükseltip sanki ülkemizi zor durumda bırakmak istiyorlar. Özellikle altını çizeyim enflasyonda biliyorsunuz daha çok tarım dönüyor. Tarımdan dolayı enflasyon yükseliyor dönüyor ama işte böyle hainlerin yüzünden dolanıyor. Çiftçimizin gerçekten malını üretip de değeriyle verdiğinden değil, çiftçimizden ucuz alıp pahalı satmalarından dolayı tarım ürünlerinin yükselmesinden dolayı enflasyon çıkıyor. Yani düşündüğü zaman dış kaynaklı mihraklar hükümetimizi ve milletimizi zor durumda bırakmak için bunu bilerek yapıyor. Yoksa bizim ülkemizde yeteri kadar patates soğan var."dedi.