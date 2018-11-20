Soğan Stokçularından Komik Gerekçe: Soğuk Erken Geldi

Soğan üzerinde yaşanan fiyat dalgalanması ve fahiş orandaki artış, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı ekipleri fiyatı son zamanlarda ikiye katlanan soğandaki fiyat artışının peşine düşünce Ankara'nın Polatlı İlçesindeki depolarda 50 bin ton stok soğan olduğunu tespit etti.

DEPOLARDA SAKLANIYOR

Ticaret Bakanlığı ekipleri konuya ilişkin başlattığı çalışmada stokçuların oyununu tespit etti. Polatlı'daki 24 depoda inceleme yapan ekipler, depolarda 50 bin ton soğan olduğu belirlendi. Bakanlık ekipleri 24 depodan sadece 3'ünün satış yaptığını belirledi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde depolardaki soğanları aynı zamanda hastalık da vurdu. Soğanların depolanması ve hastalık vurması, fiyatların 5 TL'ye kadar artmasına sebep oldu.

ÜRETİCİLERİN SAVUNMASI: SOĞUK ERKEN GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan bir soğan üreticisi, kışın erken geldiği için soğanların depoya alındığını belirtti. Çiftçi Güler Dipli, "Polatlı'da yapılan hasat Ağustos ayında yapılıyor. Fakat yapılan bu hasadın ülkemize Mart ayına kadar yetmesi gerekiyor. Bundan dolayı da ister istemez depolarda soğan var. Fakat bu sene soğuk erken geldiği için her zaman tarlada tuttuğumuz soğanı depoya koyduk." dedi.

"HASTALIK DEPODA OLDU"

Fiyatların artışına ilişkin açıklamada bulunan Dipli "Depoda da soğanda hastalık meydana geldi. Bu hastalık da ister istemez fiyatları artırdı. Çünkü toplanan soğan bir kez daha elden geçiyor ayıklanıyor. Eleman maliyeti doğuyor ekstradan. Onun dışında hastalıktan dolayı soğanın yarısını çöpe atıyoruz. Sadece 1 saate 2.5 ton soğanı çöpe atıyoruz" dedi.

STOKÇULUĞA GEÇİT YOK

Başkan Erdoğan ile ve Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin takip başlatmış stokçularla mücadele edileceğini duyurmuştu.