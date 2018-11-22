22 Kasım 2018 Perşembe 14:43



22 Kasım 2018 Perşembe 14:43

Soğan stokçusuna yapılan baskında 100 ton soğan bulundu MARDİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün satma hakkına sahip değil' uyarısında bulunmasının ardından Mardin'de Artuklu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlarda bir depoda 100 ton soğan bulundu. Soğan fiyatlarında yaşanan anormal artışın ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın himayesinde, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün talimatlarıyla ilçedeki depo ve iş yerlerine gece baskın ve denetimler gerçekleştirdi. 6 ayrı noktada yapılan denetimlerde mahalle arasında gazete kağıtları ile gizlenen bir depoda 100 ton soğan bulundu. "Stokçuya ceza kesilecek" Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, stokçuya ceza kesileceğini söyledi. Çakmak, ilçe genelinde depo ve market denetimlerini sürekli yaptıklarını ve ihbarları da değerlendirerek fırsatçılara göz açtırmadıklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Valimiz ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan ekilimiz Mustafa Yaman ile Artuklu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Şakir Öner Öztürk'ün talimat ve himayelerinde ilçemizde dün geceden bu yana stokçuluk yapan fırsatçılar üzerine sıkı bir denetim başlattık. 6 ayrı noktada gerçekleştirdiğimiz ilk uygulamada binlerce çuvalın yer aldığı ve yaklaşık 100 ton soğanı tespit ederek iş yerini gece mühürledik. Vatandaşımıza ve millete yapılan bu haksızlığın önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz ile gece gündüz çalışmaktayız. Ekiplerimiz ile yapılan araştırma sonunda Mardin'de de stokçuların olduğunu tespit ettik. Yapılan denetimlerde 100 tona yakın soğanı stoklanmış halde bulduk. Stok olan soğanı gereken yerlere bildireceğiz ve sebze haline gidecek. Büyükşehir belediye başkanlığı yetkisinde gerekli işlemler yapılacak. Türkiye'ye açılan ekonomik savaş herkesin gözü önünde milletimiz evine götüreceği ekmek parasının önemli olduğunu biliyoruz. Stokçulara ve fırsatçılara karşı savaşımızı devam ettireceğiz" dedi. İl genelinde depo ve marketlere sıkı denetim sürerken, 100 ton soğanın bulunduğu depo mühürlenerek soğanlar sebze haline taşındı.