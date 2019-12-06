Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyunun faydaları ve soğan suyu tarifi!

Soğan suyunun faydaları ile birçok sağlık sorununuza destekleyici uygulama yapabilir, şifa bulabilirsiniz. Basit şekilde hazırlanan soğan suyu tarifi ile kolayca soğan suyunun faydalarına kavuşabilir, soğanın farklı özelliklerinden istifade edebilirsiniz. Soğan faydaları kadar etkili bir alternatif olan soğan suyu faydaları ile birçok sağlık sorununuz daha kolay şekilde çözüme kavuşacak. Soğan suyunun faydaları nelerdir?

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI/ Soğan suyu saç uzatır mı?

İçinde kükürt , C vitamini, B vitamini ve lif gibi birçok yaralı vitamin ve mineral bulun soğan suyundan kür yaparak saçınızın hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler…

1.KÜR

1 litre kaynamış suyun için bir adet soğanı doğrayıp ilave edin. Soğanları 10 dakika boyunca suyun içinde bekletin.

Elde ettiğiniz soğan suyu karışımını saçınızın durulama suyu olarak kullanın. Durulama sonrası 2 saat bekleyip saçınızı yıkayın.

2. KÜR

Bir yemek kaşığı bal ile bir su bardağı soğan suyunu karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı saçınıza masaj yaparak uygulayın. Yarım saat bekleyip saçını yıkayın.

3.KÜR

2 adet soğanı haşlayın. Haşlama sonrası 5 dakika soğanları tencerede bekletin. Sıvı ılıyınca saçınıza masaj yaparak uygulayın. 2 saat bekleyip saçınızı yıkayın.

4. KÜR

2 adet soğanı robottan geçirin. Elde ettiğiniz soğan suyunu saç derinize masaj yaparak uygulayın. 1 saat bekleyip saçınızı masaj yaparak yıkayın.

SOĞAN SUYUNUN SAÇA FAYDALARI

Saç dökülmesi sorununu gidermeye yardım eder.

Beyaz saç çıkmasını engeller

Saç derisi hastalıkları ile savaşır.

Sülfür ile doku üretimini artırır.

Saç diplerindeki kan dolaşımını artırır.

Saçın hızlı uzamasını sağlar.

Soğan

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI/ SOĞAN SUYU SAÇ BEYAZLARINI YOK EDİYOR

Çoğu genç kadın ufak yaşlardan itibaren saçlarını fönlüyor, maşalıyor ve hatta boyuyor. Saç tellerinin yapısının daha doğrusu saç melaninin fön, maşa ve boya gibi kimyasallarla bozulması ise saçların erken beyazlamasına sebep olabiliyor. Sizler için saçların beyazlamasını önleyen hatta beyazlayan saçları yok eden bir kür araştırdık. İşte beyaz saçlara son veren soğan kürü…

Soğanın saça faydaları nelerdir?

Saç derisindeki mikrop ve parazitleri öldüren soğan, sülfür içeriği sayesinde saç diplerindeki mantar ve iltihabik sorunlara son vermektedir.

Soğan saç köklerinde biriken ve saçların renklerini kaybetmesine sebep olan hidrojen peroksidi ortadan kaldırmaktadır.

Saç için son derece önemli olan katalaz enziminin üretimini arttıran soğan saç beyazlamasını önlemektedir.

Saç beyazlamasına soğan kürü nasıl yapılır?

Soğanı ortadan ikiye bölüp portakal ya da limon gibi sıkacakla sıkın ya da robottan geçirerek suyunu sıkın. Elde ettiğiniz soğan suyunu saç diplerinize masaj yaparak yedirin. Bu şekilde 1 saat bekleyin. Ardından saçlarınızı durulayın. Etkili bir sonuç için soğan kürünü haftada en az üç kez uygulayın.

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI/ SAÇ UZATAN SOĞAN KÜRÜ

Saç uzatmak için birçok doğal seçeneğiniz var. Bunlardan belki de en pratiği soğan suyu kürüdür. Soğan suyu kürünün nasıl yapıldığını sizler için mercek altına alıyoruz.

SOĞAN KÜRÜ UYGULAMASI

Soğanı haşlayın ve suyunu sıkın. Soğan suyunu soğuttuktan sonra saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 1 saat bekledikten sonra saçınızı yıkayıp durulayın.

Etkili sonuçlar elde etmek için 3 kür uygulanması gerekir.

Soğan

SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI

Soğan suyu özellikle sülfür içeriği ile saç sağlığına olumlu etki yapar. Saça uygulanan soğan suyu ile saç derisindeki dolaşım hızlanır. Bu etki, yeni saç köklerinin uzamasını sağlar. Saç uzaması için etkili olan kolajen doku üretimini de destekler.

Soğan suyu, saç dökülmesini engelleyici etki gösterir. Mantar ve kepek oluşumu ile mücadele eder. Kırılgan saçları güçlendirir.

MOR SOĞAN SÜT KARIŞIMI MUCİZE ETKİLER GÖSTERİYOR

Safra kesesi salgısını arttıran özelliğe sahiptir ki bu da safra kesesinde taş oluşumunu büyük oranda önler.

Mor soğan süt karışımı tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir.

Şeker hastalığına karşı mor soğan yemek oldukça önemli ve etkilidir.

Vücuttaki kesikler ve yanık yaralarının üzerine mor soğan suyu sürmek, mikropları öldürmesi açısından önemli ve etkilidir.

Ayak ve el tırnaklarınız çabuk kırılıyor ise tırnaklarınızı mor soğan suyu ile ovun. Sonuca bayılacaksınız!

Burun kanamasını durdurmak için mor soğan kullanılır. Kanı durdurmak için mor soğanı ikiye kesin ve yarısını burnun ön kısmına bağlayın.

İdrar yollarınızda ağrı var ise mor soğan çok etkilidir. Mor soğanı kesin hafifçe ısıtın. Ağrıyan yerin üzerine koyun. Ağrının azaldığını göreceksiniz.

Nasırları ortadan kaldırmada etkilidir. Sirkenin içerisinde mor soğanı kaynatın ve mor soğanı nasırlı bölgeye bağlayın. Bu işlemi bir kaç kez tekrarlayın ve farkı görün.

Göğüs şişliği ve bağırsak iltihaplarını önlemek için çiğ yumurta sarısı, taze tereyağı, iyice ezilmiş kimyon tohumu ve fazla miktarda soğan suyu karıştırılıp günde üç kez birer yemek kaşığı yenilir.

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI/ SOĞAN SUYU TARİFİ

Soğan suyunu saç dökülmesini önleme, yeni saç çıkarma ve saç uzatma amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Soğanda bulunan kükürt maddesi, kan dolaşımını hızlandırdığı için saç çıkmasını hızlandırıcı etkiye sahiptir.

Malzemeler:

Pamuk

2 adet büyük boy soğan

Yapılışı: İkiye ayırdığınız soğanların suyunu çıkarın. Sağan suyunu saç köklerine masaj yaparak uygulayın. Pamuk yardımıyla masajı yapabilirsiniz. Soğan suyunu saçlarınızda 15-20 dakika beklettikten sonra saçınızı şampuan ile yıkayabilirsiniz. Haftada birkaç defa bu uygulamayı tekrarlayarak etkili sonuç alabilirsiniz.

Kükürt içeren bir sebze olan soğanın saç çıkartmada etkili olduğu bilinmektedir. Meyve sıkacağı birkaç çorba kaşığı soğan suyu elde edin ve saçlarınızı yıkamadan önce soğan suyu ile saç derinize bir saat yavaşça masaj yapın. Soğan maskesi düzenli uygulandığı takdirde, saç foliküllerini güçlendirir ve yeni, güçlü ve sağlıklı saç gelişiminde etkili olur.

Soğan

SOĞANIN FAYDALARI ALTERNATİF KULLANIM ŞEKİLLERİ

Salatalarımızdan, yemeklerimizden ayırmadığımız soğanın yemeklere verdiği lezzet kadar faydası da çok. İşte soğanın hiç duymadığınız 9 faydası...

1. Soğan suyunun öksürüğe iyi geldiğini biliyor muydunuz? Denediğiniz birçok ilaca rağmen öksürükten kurtulamıyorsanız soğan suyu tam da bu durumda imdadınıza yetişiyor. Solunum yollarını temizleyerek detoks özelliğine sahip olan soğan suyunu ılık olarak tüketmeniz öneriliyor.

2. Kulak çınlamalarınızdan şikayetçisiniz ve bir türlü bir çözüme ulaşamıyor musunuz? Belki de aradığınız şey sadece bir soğandır. Kulak ağrısı ve çınlaması hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir durum. Soğan cücüğünü tıpa şeklinde kulaklarınıza yerleştirerek kulak ağrısına ve çınlamalarına son verebilirsiniz.

3. Kapanmayan yara izleriniz için de soğanın bir çözümü var! Yara izlerinizin üzerine soğan sürerek cildinizi yenilemesini sağlayabilirsiniz. Soğanın cildi güzelleştirici ve yenileyici özelliği kapanmayan yara izlerinizi azaltacaktır.

4. Ateş düşürücü etkiye sahip olan soğan, dilimlenerek ayak tabanına yerleştirildiğinde mucizevi bir etkiye sahip oluyor. Düşmeyen ateşe en doğal çözümü yine soğan sağlıyor.

5. Soğan mikrop öldürücü etkisi sayesinde nezleye de çok iyi geliyor. İlaçların yan etkilerinden çekinen ve daha doğal yöntemler arayanlar için soğan kurtarıcı bir rol üstleniyor.

6. Soğan güneş yanıklarına en az yoğurt kadar iyi geliyor. Güneş yanıklarının olduğu bölgelere, dilimlenmiş soğanları koyabilir ve kısa sürede yanıklardan kurtulabilirsiniz.

7. Ağız sağlığınızı korumak için soğan kullanabilirsiniz. Soğanın mikrop öldürücü etkisi sayesinde ağız ve diş yaralarını tedavi edebilirsiniz.

8. Sindirim problemi yaşıyorsanız soğan tüketmek sindirim sisteminizi düzenleyecek ve bağırsak sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir.

9. Soğanın vücuttaki ağrıları iyileştirici bir etkisi bulunuyor. Soğanı kızartıp hint yağı ile karıştırarak vücudunuzda ağrıdan şikayetçi olduğunuz bölgeye bu karışımı uygulayabilir ve soğanın mucizevi etkisini keşfedebilirsiniz.

Soğanın kanı arındırıcı, kan dolaşımını hızlandırıcı, toksinleri atıcı, dezenfektan, hızlı yara iyileştirici olduğunu, soğuk algınlığı ve gribe iyi geldiğini biliyoruz. Fakat bu rahatsızlıkların giderilmesi için soğandan sadece yiyerek faydalanmamız gerekmiyor.

Soğan dilimleri, kapısı kapalı bir odada yatak başına konulduğunda sabaha kadar solunum yollarını açıyor.

Soğan, lapa halinde göğsüne sürüldüğünde ise balgam söktürücü etkisi yapıyor.

Ayak sinir uçlarında 7 bin tane sinir ucu bulunuyor. Soğan dilimleri romatizmal ağrıların olduğu yere ya da ayağın içine yerleştirilip bir streç veya çorapla sarıldığında ağrılara iyi geliyor.