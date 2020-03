Soğan tohumları toprakla buluşmaya başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Eskişehir'de ilkbaharın gelmesiyle birlikte çiftçiler soğan ekimine başladılar.Eskişehirli üreticiler, 2020 yılının ilk soğan tohumlarını toprağa serpmeye başladılar. Her yıl olduğu gibi umutla ekim yapan çiftçiler, değişkenlik gösteren masraf ve kazançlarının planlı üretim ve planlı pazar ile kontrol altında tutulmasını istiyorlar. Mazot, gübre ve elektrik gibi girdilerin yüksek fiyatlarından dolayı adeta beli bükülen çiftçi, şimdiden harmanı beklemeye geçti. Öte yandan Tepebaşı Bölgesinde şu an için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre 9 bin dönüm soğan ekimi yapıldı. Bölgedeki soğan ekiminin geçen yıla ve önceki yıllara oranla artacağı ön görülüyor. Ancak bazı üreticiler kayıtlı sistemin dışında ekim yaparak haksız rekabete yol açan kişilerin piyasayı önemli ölçüde etkilemesinden yana endişe ediyor."ÇKS'ye göre şu an için 9 bin dönüm soğan ekimi yapıldı"Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, soğan ekimlerinin artacağını söyledi. Buluşan, "Soğan ekimleri bölgemizde 2018'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre 10 bin 400 dönüm, 2019'da ÇKS'ne göre 10 bin 700 dönüm ve bu yıl ise şu an için 9 bin dönüm civarında. Bu yıl ekimler devam ettikçe bu sayı artacaktır. Tepebaşı bölgemizde bu kadarda kayıt dışı üretim var. Onlara yönelik önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu."Planlı üretim ve planlı pazar istiyoruz, soğan ekimi yok olacak"Geçen yıl vatandaşın soğanı fahiş fiyattan tükettiğini belirten Buluşan, önceki yıllarda çoğu çiftçinin soğanı çöpe döktüğüne değindi. Harman sezonun öncesinde planlı üretim ve pazarlama konusunun önemine dikkat çeken Başkan Buluşan, "Geçtiğimiz yıl soğan ekimi az olması ve mahsullerde hastalık olması nedeniyle halkımız soğanı 7 liraya tüketti. Kimi zamanlarda ise soğan planlı üretim olmadığından dolayı üreticinin elinde kaldı. Soğanın bir yıl çok bir yıl az olması yüzünden fiyatlar sürekli değişiyor. Fiyatlar inip, çıkıyor. Planlı üretim ve planlı pazar istiyoruz. Üretici ile tüketici arasındaki misli fiyat farkları devam ettiği müddetçe soğan ekimi yok olacak. Çünkü maliyet artıyor, zirai girdiler artıyor ve haliyle ürünlerde satılmayınca yok oluyoruz. Unutmayalım ki çiftçi tarladan çıkarsa ülkemiz üretemez hale gelir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA