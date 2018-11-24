Soğanda En Az 200 Bin Ton Üretim Fazlası Var"

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:54



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:54

Polatlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Köseoğlu, soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası olduğunu belirterek, "Polatlı'da depolarda 200 bin ton soğan var ama medyada yapılan haberlerde 'Ülkemize 40 gün yetecek kadar soğan var.' demek spekülatif harekettir." dedi.Zekai Köseoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, basında çıkan "Soğanlar çürüyor, çöpe gidiyor" başlıklı haberlerin üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin Polatlı ilçesine gelerek üreticiler ile tüccarların depolarında araştırma yaptığını aktardı.Bu araştırma sonucu hiçbir çiftçi, üretici ya da tüccara ceza yazılmadığını aktaran Köseoğlu, tarımın ihmal edilemeyecek bir sektör olduğunu, çiftçilerin zarar etmemesi gerektiğini belirtti.Köseoğlu, üreticilerin tarımdan, hayvancılıktan ve köyünden kopmaması için gerekli desteklerin ve yatırımların yapılmasının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:"2018 yılında ülkemizin soğan üretimi 2 milyon ton civarında, tüketimi ise 1,7 milyon ton ile 1,8 milyon ton arasındadır, yani en az 200 bin ton üretim fazlamız var. Polatlı'da depolarda 200 bin ton soğan var ama medyada yapılan haberlerde 'Ülkemize 40 gün yetecek kadar soğan var' demek spekülatif harekettir, ithalatın önü açmak niyetlidir. İthalat ülkemiz tarımına yapılacak en büyük kötülüktür. Yıllardır soğan para etmez iken bu yıl içinde iki sefer fiyat yüksekliğinden dolayı gündeme geldi."Çiftçinin hiçbir zaman fiyat belirleyen taraf olmadığını dile getiren Köseoğlu, Polatlı üreticisini zarar görmemesi için spekülatif hareket ve beyanlardan kaçınılması ve tarım sektörünün sorunlarına çözümler aranması gerektiğine dikkati çekti.