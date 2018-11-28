Soğanın Kurusu Cep Yakınca, Tazesine İlgi Arttı

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:34



28 Kasım 2018 Çarşamba 09:34

Kuru soğan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı, taze soğana olan ilgiyi arttırdı. Aydının İncirliova İlçesi'ne bağlı Acarlar Mahallesi'nde pazarcılar arazilerinin büyük bir kısmını soğan ekti. Bağı 75 kuruş ile 1,5 TL arasında değişen taze soğan fiyatından hem üretici hem de tüketici memnun.Ülke genelinde yaşanan soğan sıkıntısı ve soğan fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle stok yapılan depolara baskınlar düzenlenirken Ege Bölgesi'nin tüm illerinde pazarlarda tezgah açan Acarlar sakinleri, soğan sıkıntısını kendi yöntemleri ile çare aramaya başladı.Aydın Efeler, İncirliova ve Koçarlı ovalarında arazi kiralayan Acarlarlı pazarcılar, yaşanan soğan sıkıntısı nedeniyle soğan ekimine ağırlık verdiklerini belirttiler. Acarlarlı pazarcılardan Aydın-Hülya Çetin Çifti, kur soğanın fiyatı artınca vatandaşların taze soğana daha çok rağbet göstermeye başladığını belirterek, "Toptan 50-75 kuruş civarında olan soğanın fiyatı birden 3 TL'ye yükselince halden soğan alıp pazarda satmak neredeyse imkansız hale geldi. Biz de kendi arazilerimize ve kiraladığımız tarlalara soğan diktik. Kuru soğanda piyasa düzelinceye kadar taze soğan satmaya karar verdik. Kuru soğan aşırı pahalı olduğu için pek çok kişi taze soğana yöneldi" diye konuştular. - AYDIN