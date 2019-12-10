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SOGEM'den çocuklara rengarenk sürpriz

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Şehit İbrahim Karaoğlanoglu ilkokulu bahçesi ve duvarları renklendirildi.

10.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:03SOGEM'den çocuklara rengarenk sürpriz
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Şehit İbrahim Karaoğlanoglu ilkokulu bahçesi ve duvarları renklendirildi.

Gönüllü gençlerden oluşan, iletişimi, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren, yaptığı faaliyetlerle gönüllülük ağını oluşturan SOGEM gönüllüleri okulun dış duvarına Atatürk'ün Kocatepe silüeti, rakamsal sıralama tırtılı, kelebek ve balon figürleri, öğrencilerin ders aralarını daha kaliteli geçirmelerini sağlamak amacıyla da yerlere seksek ve satranç alanları çizildi. Yapılan çalışmalar ara tatilden dönen öğrencilere sürpriz olurken, ilkokul da yeni bir çehreye kavuşmuş oldu. Çalışmalar nedeniyle okul yetkilileri tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası topluluğu üyelerine teşekkür edildi. - MUĞLA

Çocuk Hakları Günü, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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