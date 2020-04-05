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Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Rock tarihinin önemli isimlerinden olan Marianne Faithfull koronavirüse yakalandı.Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden şarkıcının koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Britanyalı şarkıcı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanede gözetim altına alındı.

05.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:21

Ölü sayısının 4.320'ye ulaştığı İngiltere 'de salgın korkunç boyutlara ulaştı. Virüsten birçok sanatçının hayatını kaybettiği ülkede Rock müziğinin öncü isimlerinden olan Marianne Faithfull da salgından etkilendi.

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİYLE GİTTİ

Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı Marianne Faithfull, soğuk algınlığı şikayetiyle geçen pazartesi günü hastaneye gitti. Burada kendisine yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıkması ve zatürre başlangıcı tespit edilmesi üzerine şarkıcı, müşahede altına alındı.

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull koronavirüs testi pozitif çıktı

BİRÇOK HASTALIK ATLATTI

Londra 'daki bir hastanede yatan Faithful, tedaviye olumlu yanıt veriyor. 73 yaşındaki şarkıcı, yıllar içinde pek çok rahatsızlık atlattı. Hepatit C ve meme kanserini yendi. 70'li ve 80'li yıllar boyunca madde bağımlılığıyla mücadele etti. Bu yüzden riskli grupta yer alıyor.

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull koronavirüs testi pozitif çıktı

KARİYERİNE ÇOK ERKEN YAŞTA BAŞLADI

İlk kez 1964'te henüz 16 yaşındayken Rolling Stones şarkısı As Tears Go By ile listelere giren, Rolling Stones'un kurucularından Mick Jagger ile yaşadığı çalkantılı aşk yüzünden yıllar boyunca manşetlerden düşmeyen Marianne Faithfull, eroin bağımlılığıyla geçen uzun bir dönemin ardından 1979 yılında Broken English albümüyle tekrar sahnelere dönmüştü.

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull koronavirüs testi pozitif çıktı

Sesi ve yorumuyla tüm zamanların en özel rock vokalleri arasında yer alan Faithfull, 2000'li yıllarda Beck, PJ Harvey ve Nick Cave'in de olduğu kendisinden etkilenen pek çok müzisyenle de ortak çalışmalar yürüttü.

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull’un koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler: Marianne Faithfull, İngiltere, Londra, Magazin

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Rock yıldızı koronavirüse yakalandığını hastanede öğrendi
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Haberler ›› Magazin ››Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin
Yorumlar (1)
ZRDOD:Rock tarihine Virock sanatçısı olarak girdi.
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