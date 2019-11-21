Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler

Ortamlarda dikkati üzerinize çekmek için soğuk esprilerden yardım alabilirsiniz. Arkadaşlarınızı hem güldürecek hem de kızdıracak olan soğuk esprilerle keyifli anlar yaşayabilirsiniz. En iğrenç espriler ve en soğuk espriler çok güldürse de biraz kızgın bakışlara da neden olacak. En İğrenç espriler, en etkili espriler, sorulu soğuk espriler ve en soğuk espriler…

SOĞUK ESPRİLER

Geçenlerde izdivaç programında adam evim, arabam, param var dedi üç hatun aynı anda elektrik aldı. Adam bildiğin üçlü priz çıktı.

Sonuçta çubuk krakerle sigara içme taklidi yapan çocuklardık biz. Hangi ara bu kadar cool olduk.

Dün bir Amerikalı gördüm. Abi nasıl İngilizce konuşuyor görecen.

İdrar tahlili yapılır. Ama lütfen buraya işemeyin.

Son gülen en geç anlayandır.

Volkswagen Passat, bencil oynama.

Korkunun ecele faydası yoktur,sadece iç çamaşırları kirletir...

İnsanların seni ezmesine izin verme; Ehliyet al, sen onları ez...

Aile kabristanıdır. Damsız girilmez...

İlahi Azrail ... Sen adamı öldürürsün...!

Rock yapmayan kişiye ne denir? - Yaprock.

Ben Yedigün içiyorum sen Onbeşgün iç.

Sinemada on dakika ara dedi, aradım aradım açmadı.

Röntgen Filmi çektirdik, yakında sinemalarda.

Yeni yapılmış resimlere ne denir? - 'Nev'resim.

Türkiye'nin en yeni şehri – Nevşehir

Acıkan var mı ya? -Yok bizde tatlı kan var.

GİT'Arı' getirde biraz şarkı söyleyelim. -Abi arı sokmasın!

Masada hangi örtü kullanılmaz? - Bitki Örtüsü.

Ben hikâye yazarım Ebru Destan.

En çok eşek yavrusu nerde bulunur? -Tabi ki SPA merkezinde.

İnsanların seni ezmesine izin verme; Ehliyet al, sen onları ez...

Aile kabristanıdır. Damsız girilmez...

İlahi Azrail ... Sen adamı öldürürsün...!

Gülümse... yarın daha kötü olacak.

Bir sinek ilacı alabilir miyim? Sineğinizin nesi var acaba?..

Problem yoksa neyi çözeceksin? Önce problem çıkar.

Mafya babası olmak için oğlumun adını "Mafya" koydum.

Zenginler et, fakirler hayalet yer.

Hava korsanı uçağı kaçıracaktı ama yapamadı çünkü uçağı kaçırdı.

Canın sıkıldıysa gevşet.

Elektriği Edison buldu ama parasını niye biz ödüyoruz.

Problem yoksa neyi çözeceksin? Önce problem çıkar.

Mafya babası olmak için oğlumun adını "Mafya" koydum.

Zenginler et, fakirler hayalet yer.

Hava korsanı uçağı kaçıracaktı ama yapamadı çünkü uçağı kaçırdı.

Canın sıkıldıysa gevşet.

Adamın tekinin kalbi çalışmıyormuş neden? - Çünkü taş kalpliymiş.

Abi sen tüp bebek misin? - Gaz kaçırıyorsun da.

Pişmemiş burgere ne denir? - Hamburger.

Dört tarafı suyla çevrili çaya ne denir? - Adaçayı.

Terazi ile diş macunu arasındaki fark nedir? - Biri tartar öbürü anti tartar.

Fransız ihtilali neye karşı yapılmıştır? - Sabaha karşı.

En çok eşek yavrusu nerede olur? - Spa merkezinde.

Şeytan kapıyı nasıl çalar? - Din den dön!

Yıkanan ton balığına ne denir? - Washington.

Soğuk espriler

EN SOĞUK ESPİRİLER

Bir bardak su, Sezen Aksu

Stres atıyorum! Tut!

Adamın biri fakirmiş karısı braun.

Adamın saçı kırmış sakalı çayır.

Adamın kahvesi taşmış çayı kaya.

Adamın biri eczaneye gitmiş. Bit ilacı varmı demiş. Eczaneci sormuş. Bitinizin nesi var?

Alo merhaba aslıyla görüşebilir miyim?

Aslı yok fotokopisi var

Bill Gates neden grip olmuş?

Windows açık kalmış da ondan

Hiç terlemeyen postacıya ne denir?

Noter

Her şeyi bilen ördeklere ne denir?

Blendax

Padişah tahta çıkınca ne yapmış?

Tahtayı yerine taktırmış

Ayakkabınız sıkıyorsa daha neşeli bir ayakkabı alın!

Patlıcan balona bir gün ne demiş?

Bir gün sen de patlıcan.

Adamın tepesi atmış dağı deve.

Adamın canı çıkmış yerine takamamışlar,

Çalmak fiilinin gelecek zamanı nedir? Hapse girmek.

Geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor.

Adamın biri güneşte yanmış, ay da düz.

Adamın biri kızmış istemeye gelmişler.

Ayda 5 milyon kazanma ister misin? Evet.O zaman Ay'a git.

Funda Arar dediler ama hala daha aramadı.

Adamın kafası atmış bacakları eşek.

Geçen gün geçmiş günlerimi aradım ama meşguldü.

Adamın birisi televizyona çıkmış bir daha indirememişler.

Adamın biri gülmüş, saksıya koymuşlar.

Uzun lafın kısası : U.L.

Sinüs 60, kosinüs tutmuş…

damın biri yatmış, karısı da vapur.

Bir adamın burnu akmış, öbürünün karaymış.)

Bir adamın metresi varmış arkadaşının da santimetresi.

Adam yüz bulmuş, yüzsüzler bizim değil demişler.

Adam azılı katilmiş, insan bulamadığı zamanlarda zaman öldürüyormuş.(ırmak)

Yağmur yağmış, kar peynir!

Sakla samanı, inekler aç kalsın.

Baraj dendi mi, akan sular durur.

Dünya dönermiş ay da köfte…

Son gülen en geç anlayandır.

Bu erikson, başka erik yok.

Seven unutmaz oğlum, eight unutur.

Sen kamyonu al, leonardo da vinci.

Aya ilk bayrağı kim dikmiştir? Cevap: Terzi.

Adamın biri güneşte yanmış, ayda düz.

Sana bir kıllık yapayım, kıllarını koyarsın.

Kim vurduya gittim, birazdan gelicem…

Adamın biri gülmüş, bahçeye dikmişler.

İĞRENÇ ESPRİLER

Adamın kafası atmış, bacakları eşek!

Rıdvan'ın bi büyüğü kimdir? Rıdtwo

Adamın biri hakkını aramış meşgul çıkmış...

Adamın karısı gülmüş, kendisi papatya.

Adamın biri açmış, karısı da kapatmış.

Adamın biri çok hıyarmış karısı da salatalık.

Adamın sevgilisi gözünde tütüyormuş itfaiye gelmiş söndürmüş.

Adamın biri namaz kılmış diğeri namaz tüymüş.

Adamın biri ilk kez benle aynı sınıfa düştü ve hastanelik oldu.

Adamın biri bezmiş, karısı da süpürge.

Adamın birinin her yeri tutulmuş ama kolları hala kiralıkmış.

Adamın birisi top almış karısı da gol atmış.

Adamın sakalı çıkmış bıyığı da inmiş...

Adamın biri köpürmüş karısı da çamaşır yıkamış.

Geçen gün arkadaşlarla fırında patates yiyorduk, fırın sıcak geldi bahçeye çıktık.

Çok tatlısın ama bende şeker hastasıyım.

Geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor.

Son gülen en geç anlayandır.

Cem Uzan, üstünü örteyim.

Kediler niçin havaalanına gidemez? Çünkü pist var.

Taşıma su ile değirmen dönmez neden? Taşma su Japon küçük bir çocuk, gücü yetmez.

Adamın kafaya buda Heykeli düşmüş ne demiş Başımıza buda mı gelecekti.

Haydi Unkapanı'na gidip birkaç kapan kuralım. Belki un yakalarız

Adamın bir varmış. İkinci dönem düzetmiş

Ay baktım seni gördüm. Sana baktım ayı gördüm

Koltuk altı spreyi aldım evdeki bütün koltukların altına sıktım ohh miss gibi.

Barmen: "Beyefendi limonsuz kalmadı kusura bakmayın, portakalsız versek olur mu?

Yıkanan Ton'a ne denir? Washington!

Kavun deyip geçme çünkü parola kavun değil!

Sperm gibi adamlar var insan olma ihtimalleri milyonda bir.

Uzakdoğu dövüş sanatlarında ustayımdır... Aikido, tekvando ve avoka-do!

İspan-yollar ben yollamam. Fran-sızlar ben sızlamam. İngil-izler ben izlemem. Filip-inler ben inlemem. İtal-yanlar ben yanlamam. Yun-anlar ben anlamam.

Hani saat hiç ilerlemez ya, hani dakikalar hiç geçmez ya, hani akreple yelkovan olduğu yere mıhlanır ya. İşte o saat bozuktur hacı.

SOĞUK ESPRİLER

Bırak vantilatörü, dönüyorsa serindir; dönmüyorsa hiç serin olmamıştır.

Babamı sahura kaldırmayı unuttuk, anneme masada ne eksik diye soruyorum, tuzluk mu diyor.

İki diş şarjım kaldı ne demek lan batarya yerine sarımsak mı takıyorsun telefona.

Sinirlenince telefonu yavaşça yere bırakıp kendimi son sürat duvara fırlatıyorum.

İyi ki İtalya da doğmamışız! Neden? Çünkü İtalyanca bilmiyoruz!

Basamakta durmayın otomatik kapı çarpar, böler, karekökünü alır.

Bazı insanlar boş daire gibi… Dayayıp döşeyesim geliyor.

Sakın ha bi hamster'a şeker serpip, "Aaa! Ne şeker bi Hamster!" demeyin.

3 Japon sırayla uçaktan atlamış. Japonlar ölmüş, sıra ise kırılmış!

Yarasa yararlı bir hayvandır. Yararlı bir hayvan olmasaydı yaramasa derlerdi.

Her yerim tutuldu bir kulaklarım tutulmadı. O zaman bende onu kiraya veririm!

Elimde iphone yedi var şarjda ve yanık kokusu alıyorum inşallah elim yanıyordur.

Kızı görme engelli diye karşıdan karşıya geçirdim elindeki selfie çubuğuymuş amk.

Gizlice taksimetreye bakmaya çalışırken sol gözüm taksicinin kucağına düştü.

Yat dedi yattım aç dedi açtım soktu çıkardı çok acıdı çok kanadı hayatımda ilk defa dişimi çektirdim.

Emlakçı bir ev gösterdi, apartman kapısına hızlıca çıkarsan vurgun yiyorsun, bir altı mağma…

1 saat yürüsem 5 km. Bu sırada 2 sigara içsem 75 kuruş. 75 bölü 5 desek kilometrede 15 kuruş yakıyorum.

Acaba rüyanın ortasında uyandığım zaman rüyamdaki karakterler "Anaaaa adam kayboldu gitti lan" diye şaşırıyor mudur?

Siz bu dokunmatiklerle hem hızlı hem yanlışsız nasıl yazıyorsunuz ya. Ben Türkçe başlıyorum Urduca bitiriyorum anasını satayım…

Hani saat hiç ilerlemez ya, hani dakikalar hiç geçmez ya, hani akreple yelkovan olduğu yere mıhlanır ya. İşte o saat bozuktur hacı.

Gizlice taksimetreye bakmaya çalışırken sol gözüm taksicinin kucağına düştü.

Babamı sahura kaldırmayı unuttuk, anneme masada ne eksik diyorum tuzluk mu diyor.

İki diş şarjım kaldı ne demek lan batarya yerine sarımsak mı takıyon telefona.

Abi duydun mu, 50 kişiyi taramışlar. Yapma ye, nerde? Marketin karsısındaki berberde…

Sinirlenince telefonu yavaşça yere bırakıp kendimi son sürat duvara fırlatıyorum.

Zenci kadın neden sürekli koluna bakarak makyaj yapıyormuş? Karakolda ayna var da ondan!

Hangi çiçek hem kafaya takılabilir, hem de içinde çamaşır yıkanır? Cevap: Fesleğen tabii ki…

Yat dedi yattım aç dedi açtım soktu çıkardı çok acıdı çok kanadı hayatımda ilk defa dişimi çektirdim.

Güzel olduğun kadar ukalasın da. Ben ukala değilim. Güzel olduğun kadar demiştim zaten.

Benimle çıkar mısın? Olmaz benim sözlüm var.Tamam, iste benim de yazılım var beraber çalışırız.

Emlakçı bir ev gösterdi, apartman kapısına hızlıca çıkarsan vurgun yiyorsun, bir altı mağma…

Sinemaya ne dersin? Sinema derim, sen? Ben de Sinema derim. Ne çok ortak yanımız var öyle.

Köfteyle möfte arasında ne fark vardır? Cevap: Biri kıymadan yapılır diğeri mıymadan yapılır.

Aşkın ızdırabını çekeceğine nezle olup burnunu çek daha iyi

Bir taksi çevirdim hala dönüyor

Bir gün dönersin diye ayran aldım

Bir gün gülersin diye gül aldım

Parev (Merhaba) par villa

Aslı Evde mi? Hayır fotokopisi var

Şurada uçak pisti var hiç temizlemediler

İçime sindi dışımda barbie

Zengin oldum eş dost akrabaya yine yardım etmiyorum. Parayı bulunca değişenlerden değiliz olum biz.

Oğlum hayırlı olsun. Araba almışsın. Evet aldık. Peki, niye araba aldın? Kendine alsaydın ya.

Aşkım sana hediye aldım. Ama bunu kabul edemem çok pahalı. Ver o zaman. Ama aşkım. Ver lan!

Ayda kaç kitap okursunuz?

Ben dünyada okumuyorum, ayda nasıl okuyayım.

Size bol etli makarna yapayım mı?

Siz mi? yapın bakalım

Dün beni dayım aradı

Hangi dayın?

Depresyondayım.

Size kim inanır? Kadir inanır.

Sizi kim arar?Funda arar.

Sizi kim sever? Seray Sever

Kelebekler ben beklemem.

Fransızlar ben sızlamam.

İspanyollar ben yollamam.

İstanbulur ben bulmam.

Çocuğum sınav kağıdına baktım yazın okunmuyor.

Hocam o zaman kışın okuyun.