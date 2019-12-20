Haberler » Güncel » Soğuk hava - Haber

Soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü.

20.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:35
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle 'un ilçesinde ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık, il bazında, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 8, 'ta 6, Iğdır ile Erzincan'da 4, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.
Bölgedeki yerleşim yerlerinde gece en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi Hacı Ömer köyünde kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Kars'ta 13, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Ardahan'da 7, Ağrı'da 4, Erzurum'da ise 3 derece olması bekleniyor.
Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı Erzurum'da 7, kayak merkezlerinden Palandöken'de 50, Kars'taki Sarıkamış'ta 25, Erzurum'daki Konaklı'da 19 santimetre ölçüldü.
Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Tekman, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soğuk hava


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:24   Yargıtaydan "karşılıksız çek" kararı - Haber
11:24   Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Haber
11:24   Beykoz'da 5 kilo ambalaj atığına 1 ekmek kampanyası - Haber
11:24   Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Haber
11:19   Kartepeli minikler yerli malını unutmadı - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
10:15   Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılar 33 yıl önceki olayı hatırlattı - Haber
10:14   Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara vatandaşlardan tepki - Haber
08:45   İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı - Haber
20.12.2019 11:29:25