Haberler » Güncel » Soğuk hava aktarlara yaradı - Haber

Soğuk hava aktarlara yaradı

Soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde grip, nezle ve bronşit gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar aktarlara akın ediyor.

14.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:52Soğuk hava aktarlara yaradı
Soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde grip, nezle ve bronşit gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar aktarlara akın ediyor. Aktarlar, bu günlerde en fazla kış hastalıklarına iyi gelen taze zencefil, ıhlamur, ada çayı, kabuk tarçın, havlıcan, papatya, nane, çörek otu ve keten tohumu satıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar aktarlara akın ediyor. Yıllardır İnegöl'de aktarlık yapan Fırat Ekingen, kış aylarında işlerinin daha iyi olduğunu belirtti. Ekingen, korona virüsü sebebiyle Ortadoğu ülkelerinden gelen bitkilerin fiyatlarında artış olduğunu söyledi. Kış aylarında en çok tercih edilen ürünler hakkında bilgi veren Fırat Ekingen şunları söyledi:

"Kış ayları gelince halkın en çok rağbet ettiği, bağışıklık sistemini koruyan zencefil, çubuk tarçın, havlucan, ekinezya bitkisi ve ev yapımı doğal sirkelere rağbet artıyor. Hakiki ballara da rağbet var. Bilgisayarlarımıza virüs girmesin diye anti virüs programı yüklüyoruz. Halkımız da hastalanmadan önce kendilerini virüsten korumak için kekik çayı içiyorlar, evde sarımsak kullanıyorlar. Yine en çok bal, pekmez, ev yapımı sirkeler, ginseng, gingobloba tercih ediliyor. Halkımızın en çok aldıkları ürünler bunlar". - BURSA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 11:28:08