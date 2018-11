Soğuk Hava Balık Satışlarını Artırdı

15 Kasım 2018 Perşembe 15:25



15 Kasım 2018 Perşembe 15:25

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Karadeniz Bölgesi'nde balık satışlarında artış, balıkçıları memnun etti.Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede palamut ve hamsi dışındaki balık türlerinin yoğun olarak avlanmaya devam ettiğini söyledi.Tezgahlarda hemen hemen her türden balık bulunabildiğini vurgulayan Bayrak, balıkçılar olarak tek üzüntülerinin hamsinin az avlanması olduğunu dile getirdi.Avlanan balıkların türüne göre 10 ila 45 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu aktaran Bayrak, şöyle devam etti:"Havaların soğuması hem avlanan balık miktarında hem de satışlarda artışa neden oldu. Deniz suyu sıcaklığı azalınca balıklar yüzey kısımlara doğru çıkıyor. Bu da avlanan balık miktarını artırıyor. Diğer yandan, balık daha çok soğuk havalarda tüketilir. Şu an ülke genelinde soğuk hava hakim. Balık da bol olunca vatandaş daha çok satın alıyor. Tezgahlarda palamut, hamsi, kefal, tirsi, barbunya, mezgit, istavrit gibi balıklar bulunuyor. Çinekop da yavaş yavaş kendini göstermeye başladı."Bayrak, balık bolluğunun devam edeceğini düşündüklerini belirterek, "İnşallah daha çok bollaşır ve vatandaş ucuza balık tüketir ama her zaman dediğimiz gibi hamsi bol olursa tüm balık türlerinin fiyatı düşecektir." ifadesini kullandı.