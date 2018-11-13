Soğuk Hava Deposu Çalışmalar Başladı

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak yaş sebze, meyve, balık ve kırmızı etin saklanabileceği Soğuk Hava Deposu çalışma alanını yerinde inceledi.

Karabıçak, "Yaklaşık 3 Milyon liraya mal olacak olan soğuk hava deposunun, 2 bin m² lik alan üzerine kurulacağını ve yaklaşık 1500 m²kapalı alanıyla vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. Toplam 4-5 aylık bir çalışmanın sonucunda hizmete girecek olan Soğuk Hava Deposu, Ön Soğutma, Saklama ve Soğuk Hava Deposundan oluşan 7 bölümle hizmet verecek. Bu sayede Balıkçılarımız, Besicilerimiz ve Çiftçilerimiz Soğuk Hava Deposunda ürünleri saklayarak orta ve uzun vadede daha fazla gelir elde edebilecekler. Tirebolu için söz verdiğimiz projelerin yanında ihtiyacı olan farklı projeleri hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Tirebolu'dan aldığımız ilhamla tüm ihtiyaçları tek tek hayata geçireceğiz."