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Soğuk hava en çok onlara yaradı

Denizli'de hava sıcaklıklarının yükselmemesi en çok kömür satıcılarına yararken, özellikle akşamları kendisini hissettiren soğuk havalara karşın soba kullanan vatandaşlar toplu alım yerine günlük birkaç torba odun, kömür alarak ısınmaya çalışıyor.

28.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:07
Soğuk hava en çok onlara yaradı
Denizli 'de hava sıcaklıklarının yükselmemesi en çok kömür satıcılarına yararken, özellikle akşamları kendisini hissettiren soğuk havalara karşın soba kullanan vatandaşlar toplu alım yerine günlük birkaç torba odun, kömür alarak ısınmaya çalışıyor.

Kentte sıcak giden havalar bir anda soğuyunca vatandaşlar sobaları tekrar yakmak zorunda kaldı. Bu yıl kış mevsiminin çetin geçmemesi ve sıcak giden havalardan dolayı sobaları kaldırmayı düşünen vatandaşlar kömürcülerin yolunu tuttu. Havanın günlük durumuna bağlı olarak hava soğuksa akşam üstü birkaç torba kömür ya da odun alarak ısınmaya çalışıyorlar. Yaz aylarında toplu alım yapan vatandaşlardan kömürleri bitirenler kömürcülerde ihtiyaç kadar kömürü ellerine alarak evlerini ısıtıyor. Mayıs ve haziran aylarında kampanyalı satışlar başlatacak olan kömürcüler ise bu yıl kış mevsiminin çetin geçmemesinden şikayetçi olduklarını belirttiler.

"Bu sene kış fazla çetin geçmedi"

Vatandaşların son günlerde perakende alım yaptıklarını söyleyen kömür satıcısı Halil Çelik, "Tabi şu anda mart ayıda girdiği için insanlarımız soğuğu gördüğünde perakendeye alıyor. Bugün soğuğu gördükleri zaman akşamüstü genellikle iş çıkışı 2-3 torba perakende satışlarımız oluyor. Malum insanlarımız evlerinden çıkmıyorlar. Soğuk olduğu zaman kömür yanıyor. Soğuk olmadığında yanmıyor, şu an da öyle bir durum var. Bu sene kış fazla çetin geçmedi. Genelde sabah soğuk, öğlen sıcak ve akşam soğuk şeklindeydi. Genelde küçük çocuğu olanlar kömüre biraz daha ağırlık verdi. Yetişkinler için yakmasak da olacak bir hava vardı. Genel olarak şu an havanın gidişatına göre perakende satışımız oluyor. Vatandaşlarımız biliyor ne zaman toplu alım yapacaklarını genelde bizim işlerde mayıs ve haziran aylarında bir talep olmaya başlar. Kurban bayramından sonra daha çok talep artar" dedi.

"Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'

Havaların bir anda soğumasıyla tekrar kömür almak zorunda kaldığını söyleyen Hasan Erden, "Havalar yaza gidiyordu. Tekrar bir anda soğuyucunca 1-2 torba kömür alarak günümüzü geçirmeye çalışıyoruz. Atalarımız dediği gibi 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' hesabı bu senede böyle oldu. Havaların soğumasıyla kömür almaya geldik" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel

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